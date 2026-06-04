¿Es malísima? Scary Movie 6 debuta con un 20% de aceptación en Rotten Tomatoes: “Se asemeja más a una serie de sketches”

A más de 10 años de su último estreno en cines, la franquicia de Scary Movie regresa a la gran pantalla con su sexta entrega. No obstante, su estreno no fue el esperado. La cinta dirigida por Mike Tiddes y producida por los hermanos Wayans debutó con un escaso 20% de aceptación en Rotten Tomatoes, sitio web especializado en críticas y reseñas de cine.

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¿Es malísima? Scary Movie 6 debuta con un 20% de aceptación en Rotten Tomatoes; esto dice la crítica

De acuerdo con las primeras críticas, el principal error de la cinta es la falta de narrativa coherente, pues se siente más como “una serie de sketches” en vez de un largometraje. “Se siente como las notas sin editar de una sesión de lluvias en la sala de guionistas” y “Los carteles y parodias recientes, son más ingeniosos que la propia película”, son tan sólo algunos comentarios negativos sobre la cinta. En cuanto a los puntos positivos - que al momento son pocos - resaltan los chistes ingeniosos, así como el cuidado de la esencia de la franquicia.

¿De qué trata Scary Movie 6 y cuáles son las referencias que aparecen en la nueva película?

Scary Movie 6 se mantiene fiel a su esencia, con una serie de escenas cargadas de humor absurdo y parodias sobre recientes estrenos del cine de terror. Entre las películas a las que se hace referencia en esta nueva entrega, destacan títulos como Halloween, Megan, Sinners, Smile, Get Out, Weapons, La sustancia y Terrifying, así como la serie de Merlina, Wednesday, por mencionar algunas.

En cuanto a la trama principal, la película sigue la historia de Cindy Campbell (Anna Faris), quien se reúne con sus amigos tras el regreso del temido asesino enmascarado. La cinta también cuenta con el elenco principal: Shorty Meeks (Marlon Wayans), Ray Wilkins (Shawn Wayans), Buffy (Shannon Elizabeth) y Doofy Gilmore (Dave Sheridan), y Regina Hall (Brenda Meek). Los hermanos Wayans, así como Faris y Hall, regresan como guionistas y productores de la película.

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6 en México?

Scary Movie 6 tuvo su estreno en cines de México este jueves, 4 de junio. La cinta ya está disponible en diversos complejos cinematográficos del país y los boletos pueden adquirirse en taquilla o en apps móviles y sitios web del cine de tu preferencia.