¿El final está cerca? Revelan NUEVA imagen de los Avengers enfrentándose al Dr. Doom

Sí, este 2026 parece que el cine de superhéroes ha vuelto a despuntar, pues poco a poco hemos sido testigos de lo que UCM planea para sus fans en esta nueva etapa y una de las entregas que más ha dado de qué hablar, sin duda es la película de Avengers: Doomsday, donde el multiverso tendrá una gran importancia...

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“Si te metes con el tiempo, te va a responder”, fue la frase que Tony Stark dijo en la última entrega de Avengers antes de que comenzara el “atraco” a diversas líneas del tiempo que ha dejado una gran serie de eventos alterados, por lo que esta nueva entrega que regresará a Robert Downey Jr. como el Dr. Victor Von Doom ha generado mucha emoción y una nueva imagen revelada ha vuelto a levantar el “hype”.

Revelan imagen de Avengers vs. Dr. Doom

Hace unas horas comenzó a hacerse viral un nuevo arte promocional de lo que será la película de Avengers: Doomsday, donde podemos ver un poco más de lo que podríamos ver en esta nueva entrega.

En este nuevo arte se logra apreciar a los 4 Fantásticos enfrentarse al Dr. Doom junto a Thor, así como a algunos mutantes y demás Vengadores hacerle frente a los temidos Centinelas, siendo que uno de los grandes ausentes es el Capitán América de Steve Rogers.

New promotional comic-art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/pG0W0PMwg1 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) September 2, 2026

¿Qué podremos ver en Avengers: Doomsday?

Desde hace algunos años, las incursiones en los multiversos ha sido cada vez más constante, pero se espera que para esta nueva película se junten los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel con los Cuatro Fantásticos, los X-Men y se esperan algunas sorpresas más como versiones de Spider-Man…

Si bien, el punto central de esta película será el peligro que las incursiones temporales conlleva, esta película será la previa para lo que podremos ver en Avengers: Secret Wars, la cuál llegará en 2027.