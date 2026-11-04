4 películas sobre “EL FIN DEL MUNDO” y la supervivencia que todo prepper debe conocer

Si te has preguntado si sobrevivirías al fin del mundo, Greenland, La carretera, Un lugar en silencio y El día después de mañana son cuatro películas que se presentan en escenarios extremos que ponen a prueba aspectos como la preparación, el refugio y las habilidades necesarias para afrontar diversas adversidades. A pesar de que estas cintas son de ficción, pueden servir como un buen ejemplo de lo que podría ocurrir cuando la sociedad como la conocemos deja de existir.

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4 películas que plantean el "Fin del Mundo" y que debes conocer

Desastres naturales, impactos cósmicos, infecciones virales o el colapso de la sociedad como la conocemos son escenarios catastróficos, y cada uno puede cambiar las reglas de la vida en cuestión de horas.

"Greenland" del 2020

El último refugio o Greenland es un filme de suspenso, acción y catástrofe protagonizado por Gerard Butler, quien intenta salvar a su familia cuando fragmentos de un cometa comienzan a impactar diferentes regiones del mundo. Esta película permite comprender la importancia de contar con un plan familiar de emergencia, comprender e identificar rutas de evacuación, preparar y almacenar documentos y suministros esenciales y la importancia de las comunicaciones.

"La Carretera" del 2009

La Carretara da una muestra cruel y brutalmente honesta de lo que podría pasar cuando una civilización se deshace; aspectos como el conseguir alimentos pueden ponerte en latente riesgo de muerte. Basada en la novela de Cormac McCarthy, La carretera presenta un mundo devastado por una catástrofe que ha dejado el paisaje cubierto de cenizas y a la humanidad al borde de la desaparición.

Este filme permite conocer la importancia de almacenar alimentos y saber administrar reservas, la importancia de tomar en cuenta el clima y las condiciones ambientales y el valor de la cooperación y la confianza.

Un lugar en silencio del 2018

A Quiet Place presenta una realidad en donde hacer ruido significa la muerte. Este filme dirigido por John Krasinski narra la historia de una familia que intenta mantenerse con vida dentro de un entorno en donde incluso un murmullo puede convertirse en una amenaza. Esta película es perfecta para mostrar la importancia de mantener protocolos de seguridad, adaptación a las circunstancias de riesgo y a identificar amenazas dentro del entorno.

El día después de mañana del 2004

Dirigida por Roland Emmerich, este filme retrata lo que podría pasar si la humanidad se viera asolada por un fenómeno climático extremo, en este caso una nueva era glacial, acompañada de tormentas, inundaciones y ciudades congeladas. Esta película nos invita a prepararnos ante climas extremos, aborda la importancia de contar con equipo adecuado para una posible catástrofe y muestra la importancia de saber elegir y equipar refugios.

El cine siempre ha sido el escaparate perfecto para que la humanidad pueda imaginar todo tipo de realidades, desde fantasías y paraísos hasta el fin del mundo; por ello, esta selección de 4 películas sobre catástrofes puede ser ideal para maratonear y colocar sobre la mesa la importancia de la supervivencia.