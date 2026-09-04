Top 4 de películas que fueron realizadas en países que YA NO EXISTEN, pero dejaron legado de su historia

Desde el siglo XX, la geografía política del mundo se ha transformado debido a guerras, divisiones, reunificaciones o transformaciones políticas. No obstante, dentro de su legado y existencia, han quedado marcadas por algunas películas que hoy funcionan como una ventana hacia ese momento de la historia mundial.

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4 filmes que han quedado como testimonio de países que ya no existen

Estas son cuatro producciones cinematográficas vinculadas a Checoslovaquia, Yugoslavia, la Unión Soviética y Alemania Oriental, naciones que hoy en día han cambiado de manera importante el mapa político europeo y mundial.

The Shop on Main Street - Checoslovaquia

Lanzada en 1965, esta película dirigida por Ján Kadár y Elmar Klos fue producida en Checoslovaquia. La historia narra la vida de un hombre que es nombrado administrador de una tienda perteneciente a una mujer judía durante la Segunda Guerra Mundial; la cinta se convirtió en una de las obras más reconocidas, incluso ganando un premio Óscar como mejor Película Extanjera.

Underground - Yugoslavia

De la visión de Emir Kusturica y estrenada en 1995, este filme es una coproducción internacional realizada mientras Yugoslavia atravesaba su desintegración. La película satírica y de tono surrealista, distintos momentos de la historia del país marcada desde la Segunda Guerra Mundial hasta el comienzo de las guerras yugoslavas.

Stalker - Unión Soviética

Andréi Tarkovski fue quien dirigió en 1979 este filme, mientras de manera oficial la Unión Soviética aún existía. La película sigue a un guía que lleva a un escritor y a un profesor hacia un área misteriosa donde, según los relatos, existe una habitación capaz de conceder los deseos más profundos.

Good Bye, Lenin! - Alemania Oriental

A pesar de que fue estrenada en 2003, esta película está profundamente ligada con la desaparecida República Democrática Alemana. El filme comienza poco antes de la caída del Muro de Berlín y narra cómo un joven intenta ocultarle a su madre, que es una convencida socialista, que la Alemania Oriental dejó de existir.

Con estas cuatro películas puedes vislumbrar una mirada al pasado marcado por países que han dejado de aparecer en los mapas recientes, pero que gracias al cine mantienen un legado vivo y tangible de su lugar dentro del tiempo y de la historia.

