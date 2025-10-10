Esta actriz dijo algo contundente sobre la muerte de Yu Menglong y después eliminó su publicación

La muerte del actor Yu Menglong (Alan Yu) sigue generando conmoción en redes. A un mes de su muerte, la actriz Sun Li encendió la polémica al publicar un mensaje pidiendo justicia para su colega. Lo curioso es que horas después decidió eliminarlo, despertando aún más preguntas sobre lo que realmente pasó con el intérprete.

¿Qué dijo la actriz Sun Li sobre la muerte de Yu Menglong?

El pasado 11 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento en China quedó paralizado con la noticia de la muerte del actor y cantante Yu Menglong, de 37 años. Días más tarde, la actriz Sun Li compartió un mensaje que se volvió viral en cuestión de minutos.

“Sus fans lucharán por la justicia. La justicia puede tardar, pero nunca faltará”, escribió en sus redes.

El mensaje, breve, pero contundente, reflejaba el sentimiento de miles de seguidores que no creen en la versión oficial. Sin embargo, poco después la actriz eliminó la publicación, generando aún más curiosidad y especulación.

Instagram/sunlioficial Sun Li, actriz china, se pronunció acerca de la muerte de Yu Menglong

Según reportó The Economic Times, Li decidió borrar el mensaje luego de recibir comentarios agresivos y advertencias anónimas, un hecho que la habría llevado a temer por su seguridad.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte del actor Yu Menglong?

La agencia del actor confirmó su fallecimiento y, de acuerdo con los reportes de las autoridades, Yu habría caído accidentalmente mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

No obstante, el público no está convencido. En plataformas chinas como Weibo, muchos usuarios aseguran que la investigación fue apresurada y que existen detalles que no cuadran con la versión policial.

El portal Koreaboo destacó que la policía descartó cualquier indicio de asesinato, aunque el misterio sigue creciendo. Algunos colegas cercanos a Yu también han preferido guardar silencio, lo que alimenta aún más las teorías en línea.

Por qué Sun Li eliminó su publicación (y qué le ocurrió después)

Después de su mensaje, la actriz comenzó a recibir amenazas y mensajes intimidantes. Días más tarde, según The Economic Times, una maceta cayó sobre ella mientras recogía un paquete, lo que encendió alarmas entre sus seguidores.

Aunque las autoridades catalogaron el hecho como un accidente, muchos internautas lo consideraron una señal de advertencia. Desde entonces, Sun Li ha mantenido un perfil bajo y no volvió a mencionar el caso públicamente.

¿Quién era Yu Menglong y por qué su caso ha causado tanto impacto?

Nacido en Shanghái en 1988, Yu Menglong se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión china gracias a su participación en dramas como Go Princess Go y The Eternal Love.

Además de su carrera como actor, también era cantante y modelo, lo que lo convirtió en una figura admirada dentro y fuera de Asia.

Su inesperada muerte dejó una sensación de vacío entre sus seguidores, quienes lo recuerdan por su calidez, su talento y su cercanía con los fans. Para muchos, la historia de Yu no terminó con su partida, sino que apenas comienza a escribirse en la búsqueda de respuestas.