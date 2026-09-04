One Piece cambia de horario en Azteca 7: días y horas en las que podrás disfrutar de este anime GRATIS

¡Atención fans de One Piece! Las aventuras de Luffy y la tripulación del Sombrero de Paja tendrán un nuevo horario en las pantallas de Azteca 7. A partir del próximo lunes, 7 de septiembre, el exitoso anime podrá disfrutarse de manera gratuita de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. (hora del centro de México). De tal modo, los seguidores de la obra creada por Eiichirō Oda podrán ser testigos de las aventuras de los piratas durante una hora cada tarde; así que mantente atento a nuestra programación para que no te pierdas ni un sólo episodio.

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¿De qué trata One Piece?

One Piece es un anime creado por Eiichirō Oda. La historia sigue a Monkey D. Luffy y su tripulación del Sombrero de Paja; quienes recorren los mares, sumergiéndose en grandes aventuras, mientras buscan un legendario tesoro, conocido como “One Piece”; de ahí el nombre de la obra.

¿Cuántos episodios tiene One Piece?

One Piece es uno de los animes más largos en la historia. Si bien no ocupa el primer lugar del ranking, la obra de Eiichirō Oda cuenta con más de 1,000 episodios desde su estreno el 20 de octubre de 1999. Al momento de publicar este artículo, la serie animada posee un total de 1168 episodios, siendo el Arco de Elbaph su más reciente lanzamiento. Cabe mencionar que este fue dividido en dos bloques, por lo que aún restan 13 capítulos más.

¿Dónde ver los nuevos episodios de One Piece sobre el Arco de Elbaph?

El segundo bloque del Arco de Elbaph tendrá su estreno en la plataforma de streaming Crunchyroll el próximo 4 de octubre. Los nuevos capítulos se irán estrenando de manera semanal hasta fin de año. Aquí el calendario de estrenos:

