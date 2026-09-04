Oficial: Harry Potter revela su reparto para la temporada 2; conoce quién será Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle

¡El reparto de la segunda temporada de Harry Potter crece! La tan esperada serie de HBO ha dado a conocer a los actores que darán vida a Dobby, Ginny Weasley y Tom Riddle para la adaptación de “La Cámara Secreta”. Lenny Rush será el encargado de interpretar al elfo doméstico, mientras que Bonnie Hill asumirá el rol de la menor del clan Weasley y Billy Barratt encarnará a la versión joven de Lord Voldemort. Con ello, el trío se une a Kit Harington, quien interpretará a Gilderoy Lockhart.

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Harry Potter, temporada 2: así luce el NUEVO cast de la serie

Dobby

Lenny Rush es ampliamente conocido por su trabajo en la serie de comedia creada y protagonizada por Daisy May Cooper: "Am I Being Unreasonable?", misma que le valió un BAFTA por Mejor Actuación Masculina en una Comedia. Con tan solo 17 años, Lenny se ubica como una de las grandes promesas británicas.

Lenny Rush has been cast as Dobby in Season 2 of the ‘HARRY POTTER’ series.



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Ginny Weasley

La serie de Harry Potter ya contaba con su Ginny Weasley: Gracie Cochrane. Sin embargo, la joven actriz se vio obligada a abandonar la producción debido a “circunstancias imprevistas”, por lo que habrá un cambio entre temporadas. Ahora, la encargada de dar vida a la menor de los Weasley será Bonnie Hill.

Bonnie Hill has been cast as Ginny Weasley in Season 2 of HBO’s ‘HARRY POTTER’ series.



The role has been recast from the previous actor in Season 1.



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Tom Riddle

Sin duda, una de las más grandes sorpresas fue la integración de Billy Barratt como Tom Riddle. Con tan solo 19 años, el joven cuenta con grandes títulos en su filmografía, como la cinta de terror “Haz que regrese” y la serie de televisión “Invasión”. A los 13 años, se convirtió en el actor más joven en ganar un Emmy por su impecable actuación en “Un niño culpable”.

Billy Barratt has been cast as young Voldemort, aka Tom Riddle, in Season 2 of the ‘HARRY POTTER’ series. pic.twitter.com/DUarcrBlHt — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 4, 2026

¿Quiénes aparecerán en la segunda temporada de Harry Potter? Elenco confirmado

Con la integración de Lenny, Bonnie y Billy, así luce el reparto confirmado de la segunda temporada de Harry Potter:



Harry Potter: Dominic McLaughlin

Dominic McLaughlin Ron Weasley: Alastair Stout

Alastair Stout Hermione Granger: Arabella Stanton

Arabella Stanton Albus Dumbledore: John Lithgow

John Lithgow Minerva McGonagall: Janet McTeer

Janet McTeer Severus Snape: Papa Essiedu

Papa Essiedu Rubeus Hagrid: Nick Frost

Nick Frost Neville Longbottom: Rory Wilmot

Rory Wilmot Draco Malfoy: Lox Pratt

Lox Pratt Dobby: Lenny Rush

Lenny Rush Ginny Weasley: Bonnie Hill

Bonnie Hill Tom Riddle: Billy Barratt

Billy Barratt Gilderoy Lockhart: Kit Harington

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter?

La primera temporada de Harry Potter, que adaptará "La Piedra Filosofal", tendrá su estreno global el próximo 25 de diciembre en la plataforma de streaming HBO; mientras que la segunda entrega, basada en "La Cámara Secreta", comenzará con su rodaje este mismo otoño. Aún no hay fecha de estreno para esta última.