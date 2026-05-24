Anime Awards 2026: Esta canción TRIUNFA y se corona como la mejor del anime

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 han llegado a su fin. Esta mañana se celebró la 10° entrega de los premios que reconocen lo mejor de la animación japonesa. Entre las grandes sorpresas de la gala destaca el galardón a Mejor Canción de Anime, el cual se lo llevó "IRIS OUT" de Kenshi Yonezu, opening de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze.

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¿De qué trata la canción "IRIS OUT" de Kenshi Yonezu?

Este éxito de Kenshi Yonezu destaca por ser el tema principal de Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze. A través de este sencillo, el autor explora la intensidad y el caos que coexisten en el amor y la obsesión, lo que refuerza ampliamente la narrativa de la cinta. Este tema hizo historia al superar en tiempo récord las 100 millones de reproducciones acumuladas en la lista oficial de Billboard.

¿Dónde ver Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze?

Tras meses de espera, Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze llegó a las pantallas de Crunchyroll el pasado 30 de abril, por lo que puedes disfrutar de esta obra con subtítulos y doblajes en diferentes idiomas a través de esta plataforma de streaming.

¿De qué trata Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze?

Esta película está basada en el arco de Reze del manga de Tatsuki Fujimoto, también conocido como el arco del Demonio Bomba. A través de esta se sigue la historia de un romance verdaderamente explosivo entre Denji y Reze. Esta dupla se conoce en una cafetería. Si bien todo parece normal, con el paso del tiempo se revela que Reze es una híbrida del demonio bomba, cuya misión en el mundo es robar el corazón de Denji.

A lo largo de la historia, la cinta ofrece toda una serie de lecciones de lealtad, así como secuencias de verdadera acción y peligro, pues la misión de Reze se ve comprometida por sus sentimientos hacia Denji. Sin duda, una de las mejores cintas de animación japonesa del año anterior.

Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze PIERDE Película del Año

Pese a su impecable animación y gran narrativa, la cinta no logró triunfar en la categría de Película del Año. Este galardón se lo llevó Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito, que arrasó no sólo en taquilla sino también en la temporada de premios.