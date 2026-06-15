Demon Slayer: Castillo Infinito: TODO lo que hay que saber sobre su estreno en junio de 2025

Demon Slayer: Castillo Infinito vuelve a ser tendencia tras confirmarse la fecha de lanzamiento de la exitosa película en formato Blu-ray y DVD. Además, la franquicia ha revelado varias novedades que tienen entusiasmados a los seguidores de Kimetsu no Yaiba. Por ello, aquí te presentamos un resumen de todo lo que debes saber sobre los anuncios más importantes de este mes de junio.

1. Estreno en formato físico y digital: La primera película de la trilogía de Castillo Infinito ya concluyó su ciclo principal en los cines de México y Japón. Ahora, su lanzamiento en Blu-ray y DVD está programado para el próximo 29 de julio de 2026 en territorio japonés. Además, diversos reportes apuntan a que la cinta podría llegar a Crunchyroll poco tiempo después de su estreno en formato físico, aunque la plataforma aún no ha confirmado una fecha oficial para su lanzamiento en streaming.

Ahora, su lanzamiento en Blu-ray y DVD está programado para el próximo 29 de julio de 2026 en territorio japonés. Además, diversos reportes apuntan a que la cinta podría llegar a Crunchyroll poco tiempo después de su estreno en formato físico, aunque la plataforma aún no ha confirmado una fecha oficial para su lanzamiento en streaming. 2. Parte 2 de Demon Slayer ya está en producción: La segunda película de la trilogía ya se encuentra en desarrollo activo y adaptará algunos de los enfrentamientos más intensos del manga. De acuerdo con información difundida por FayerWayer , la historia retomará los acontecimientos a partir del capítulo 158, donde comienzan varios de los combates más brutales y decisivos de la obra creada por Koyoharu Gotouge.

De acuerdo con información difundida por , la historia retomará los acontecimientos a partir del capítulo 158, donde comienzan varios de los combates más brutales y decisivos de la obra creada por Koyoharu Gotouge. 3. Habrá un panel especial en Anime Expo 2026: El próximo 3 de julio, el Peacock Theater será sede de un panel especial dedicado a Demon Slayer . Los asistentes podrán ver a varios de los actores de voz más importantes del anime y conocer posibles anuncios sobre el futuro de la franquicia. Entre los invitados confirmados se encuentran Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) y Saori Hayami (Shinobu Kocho). Los fans esperan que durante este evento se revelen nuevos detalles sobre las próximas películas.

El próximo 3 de julio, el Peacock Theater será sede de un panel especial dedicado a . Entre los invitados confirmados se encuentran Natsuki Hanae (Tanjiro Kamado), Takahiro Sakurai (Giyu Tomioka) y Saori Hayami (Shinobu Kocho). Los fans esperan que durante este evento se revelen nuevos detalles sobre las próximas películas. 4. Revelan nuevo arte promocional: Para celebrar el próximo lanzamiento doméstico de la película, la página oficial de Demon Slayer presentó una nueva ilustración promocional. En ella aparecen personajes como Tanjiro, Giyu, Zenitsu y Shinobu en una imagen que ya ha comenzado a circular ampliamente entre los seguidores de la serie. Según el portal Vandal, este material forma parte de la campaña de promoción previa al estreno en Blu-ray y DVD.

Si eres fanático de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, conviene estar atento a todas estas fechas y anuncios, ya que marcarán el futuro de una de las franquicias de anime más exitosas de los últimos años .

¿En qué orden ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

A lo largo de los años, Demon Slayer ha estrenado varias temporadas y películas que complementan la historia principal. Sin embargo, el orden cronológico de los acontecimientos no coincide exactamente con las fechas de estreno de cada producción. Según Crunchyroll, este es el orden recomendado para seguir la historia:

Capítulos 1 al 26 (Arco de Tanjiro Kamado).

Película Demon Slayer: Mugen Train .

. Capítulos 27 al 33 (Arco de Mugen Train).

Capítulos 34 al 44 (Arco del Distrito Rojo).

Película Demon Slayer: To the Swordsmith Village (Arco de la Aldea de los Herreros).

(Arco de la Aldea de los Herreros). Película Demon Slayer: To the Hashira Training .

. Trilogía de películas Demon Slayer: Castillo Infinito.

Seguir este orden permite comprender mejor la evolución de los personajes y los acontecimientos que conducen al esperado desenlace de la historia de Tanjiro Kamado.