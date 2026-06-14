Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito Parte 2 ya está en producción: posible fecha de estreno y de qué tratará

¡Atención fans del anime! La parte 2 de “Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito” se encuentra en producción activa. De acuerdo con diversas filtraciones que circulan en línea, la segunda entrega de la aclamada trilogía cinematográfica podría llegar a la gran pantalla el próximo año y aquí te compartimos TODO lo que se sabe al respecto.

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Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito Parte 2: posible fecha de estreno

Ufotable, el estudio a cargo de las películas, suele trabajar con un esquema de lanzamientos de aproximadamente cada dos años. Bajo esta línea, la segunda parte de “Castillo Infinito” podría llegar en 2027, mientras que el cierre definitivo de la franquicia se daría hasta el año 2029. Teniendo en cuenta el gran éxito de su predecesora, se espera que el estreno sea exclusivo en cines para después llegar al catálogo de streaming de la mano de Crunchyroll.

¿De qué tratará la segunda entrega de Infinity Castle?

Si bien los detalles en torno a esta nueva producción se mantienen bajo un total hermetismo, es bien sabido que el arco de “Castillo Infinito” es el más intenso del manga. por lo que se espera que esta cinta traiga consigo combates brutales que definan el desenlace de la historia.

Bajo esta lógica, la trama de la película debería partir del capítulo 158 del manga, el cual marca el inicio de los combates en la Fortaleza Dimensional Infinita, y avanzar hasta el 183, que es el punto de quiebre previo a la batalla final contra Muzan Kibutsuji.

¿Dónde ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito?

Mientras esperamos el gran estreno de la segunda parte, puedes disfrutar de la primera entrega de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito” a través de la plataforma de streaming Crunchyroll.

Recordemos que la franquicia sigue la historia de Tanjiro Kamado, quien se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios tras sufrir la pérdida de su familia a manos de estas terribles criaturas y ver a su hermana, Nezuko, transformada en uno de ellos. La primera entrega de “Infinity Castle” se centra en el inicio de la última batalla contra Muzan Kibutsuji, el principal villano de la saga.