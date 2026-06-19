Histórico: el Goku más viejo de Akira Toriyama se hace canon gracias a este emotivo homenaje de Toyotaro

¡Momento histórico para los fans de Dragon Ball! A poco más de dos años del fallecimiento de Akira Toriyama y casi cuatro décadas después de que el querido mangaka sorprendiera con una inusual ilustración de un Goku anciano, Toyotaro rinde homenaje a su maestro al convertir en canon la versión más vieja del icónico saiyajin. Como era de esperarse, la ilustración ha causado gran conmoción entre la comunidad, pues muchos ya la consideran uno de los mejores tributos a Toriyama.

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La ilustración forma parte de la celebración de los 100 bocetos que Toyotaro ha realizado para la franquicia y se encuentra disponible en el sitio web oficial de Dragon Ball. De acuerdo con la descripción que acompaña la obra, esta nueva ilustración está inspirada en un dibujo de Goku anciano, realizado por Toriyama para un manga-ensayo incluido en el libro Dragon Ball Z Anime Special, de 1989. De tal modo, Toyotaro no sólo rinde homenaje al grande del manga, sino que también recupera una de las versiones más curiosas de este emblemático personaje. A continuación, te la compartimos.

| Crédito: Toyotaro / Dragon Ball

¿Dragon Ball está lejos de terminar?

Esta nueva ilustración de Goku llegó acompañada de una emotiva reflexión de Toyotaro, la cual ha despertado el entusiasmo de los seguidores de la franquicia. ¿Será que Dragon Ball aún está lejos de terminar? Según explica el artista, el dibujo original de Akira Toriyama incluía comentarios como “¿Cuándo terminará Dragon Ball?” y “Goku podría terminar pareciéndose a este anciano también”.

No obstante, casi 40 años después de aquellas palabras, el fin no está para nada cerca. En pleno 2026, Dragon Ball sigue siendo una de las franquicias más populares e influyentes del mundo, con millones de fans alrededor del globo, por lo que Toyotaro asegura que el fin de la saga “aún no se vislumbra”. Bajo esta línea, el artista cierra con una promesa esperanzadora: “¡Quizás algún día podamos ver esta versión de Goku, Akira Toriyama!”

No cabe duda que esta ilustración se ha convertido en uno de los homenajes más especiales a Akira Toriyama, pues, más allá de retomar un antiguo dibujo, se trata de un puente entre el legado del querido artista y el futuro que podría tomar su obra maestra. Por ahora, no queda más que esperar. Y es que, tal como lo dijo Toyotaro, el sueño de ver al legendario saiyajin alcanzar esta etapa de su vida quizá no esté tan lejos como parece… ¿Tú, qué opinas?