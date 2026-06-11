De Dragon Ball a Blue Lock: 5 animes que demostraron su amor por México

A lo largo de la historia del anime, México ha sido ampliamente reconocido dentro de este género, ya sea con personajes inspirados en la cultura nacional, escenarios o menciones que resaltan tradiciones, costumbres y que funcionan como homenajes a la identidad nacional. Por ello, ahora te contamos sobre 5 animes en los que Japón ha demostrado su amor por México.

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5 animes que no te puedes perder en donde el anime ha reconocido a México

Onyx Equinox

Este anime creado por Sofía Alexander está ambientado completamente dentro de la mitología mesoamericana, en donde se narra la historia de una joven azteca que emprende un viaje para salvar a la humanidad.

One Piece

Este aclamado anime ha mostrado en múltiples ocasiones guiños a nuestro país, como la tripulación de los Piratas Rumbar, además de varios personajes inspirados en la lucha libre mexicana. Además, dentro de la saga, Skypiea está basada en civilizaciones prehispánicas

Dragon Ball

Dentro de la historia de este anime de culto, existen menciones como un periódico que menciona a "México '86". Además, en Dragon Ball Super, el Dios de la Destrucción "Quitela" (Tequila) y el ángel "Margarita" llevan nombres de bebidas tradicionales mexicanas.

Hajime no Ippo

Para nadie es un secreto que México es un referente mundial en el boxeo, y es dentro de este anime que se hace un gran homenaje a la historia nacional, en donde aparecen personajes inspirados en leyendas como Julio César Chávez y Saúl 'Canelo' Álvarez

Medabots

Dentro de este clásico, los creadores dieron vida a "Los Hermanos Amigo" un trío de robots mexicanos con sombreros de charro y ponchos que destacan por su gran sentido del humor y pasión por la justicia.

En México, la industria del anime ha ganado una gran popularidad sin precedente, y es gracias en parte a la gran relación de amistad que ha existido entre las naciones, la cual es evidente y reconocida dentro de estos 5 populares animes.