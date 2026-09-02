Dragon Ball Super: Beerus estrena su primer gran tráiler y revela nuevas amenazas para Goku

Llegó el momento que tanto estábamos esperando. El primer gran tráiler de Dragon Ball Super: Beerus ya está aquí y confirma que el anime se estrenará en Japón el 11 de octubre de 2026, con una versión “ENHANCED”. Esto quiere decir que el material presentado reconstruye la historia, añade escenas inéditas y redibuja buena parte del material original. Nos muestra un enfrentamiento entre Goku y Beerus, así como el regreso de Freezer y nuevas amenazas que pondrán nuevamente a la Tierra en peligro.

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¿Qué muestra el nuevo tráiler de Dragon Ball Super: Beerus?

El avance comienza de la manera más épica posible: con Goku lanzando un Kamehameha mientras pelea contra el Dios de la Destrucción Beerus. Por si esto te pareciera poco, también tenemos un vistazo a Vegeta, Whis, Freezer y nuevos personajes vinculados con la amenaza que se aproxima a la Tierra. Lo que más llama la atención es que este tráiler no se limita a demostrar la forma en la que se ha actualizado la animación. Sino que también promete cambios en la narrativa para que el conflicto tenga continuidad y mayor fidelidad al planteamiento original de Akira Toriyama.

First trailer for ‘DRAGON BALL SUPER: BEERUS’.



Releasing on October 11. pic.twitter.com/Mh1Df1byLH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 2, 2026

¿Qué significa que sea una versión “ENHANCED”?

Cabe mencionar que Dragon Ball Super: Beerus no será simplemente una repetición del anime que ya vimos en 2015. Toei Animation ha confirmado a los fans que su trabajo va más allá de lo que pensábamos, pues se tendrán nuevos cortes, escenas redibujadas, nuevo doblaje, nueva representación visual, nueva música y nuevos efectos de sonido para así poder reconstruir nuevamente la historia.

¿Qué canciones tendrá el nuevo anime?

Si a ti, como a muchos fans, te interesa también conocer el apartado musical de este nuevo estreno, debes saber que el tráiler presentó sus temas principales. Se trata de “ONOGAMI” de MEGATERA・ZERO, la cual será el opening de la serie, mientras que “Kan Peki No Peki” de VK Blanka acompañará los créditos finales. Ambos artistas revelaron que sus canciones buscan reflejar distintas caras del universo de Dragon Ball.