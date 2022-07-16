El antes y después de los actores al filmar La Liga de la Justicia.

¿Listo para conocer más sobre la vida de tus superhéroes favoritos? Hey, pero antes de comenzar, no olvides ver el estreno Platinum de Liga de la Justicia este domingo 17 de julio, prepárate para vivir con nosotros un domingo lleno de aventuras.

Pero claro que conoces ya a la famosa Liga de la Justicia, y es que son ya tantos años de seguir admirando a cada uno de los que la conforman, tal vez tenemos favoritos, pero no podemos negar que cada uno tiene cualidades y características únicas. Pero esta vez hablaremos de los actores detrás de cada superhéroe, ¿nos acompañas? ¡Entonces sigue leyendo!

Este test es para ti:¿Quieres saber qué tipo se superhéroe eres?

Empezaremos por... Adivinaste, ¡Batman! Ben Affleck nació en Berkeley, California y aunque no lo creas, ya había participado anteriormente en otros proyectos relacionados con superhéroes, además, se convirtió en el actor más grande que ha interpretado al Caballero de la Noche. Ben ha sido director y guionista de algunas películas. Desgraciadamente nuestro querido Ben decidió dejar su papel como Batman después de Liga de la Justicia, pero aún hay esperanza de que vuelva.

Ray Fisher, quien interpreta a Cyborg estuvo trabajando más en teatro desde que inició su preparación en la actuación desde secundaria y posteriormente seguiría estudiando en una academia en Nueva York, desafortunadamente su paso como Victor Stone fue corto, además de tener un protagónico en Liga de la Justicia, tuvo también un cameo en otra película de superhéroes del DCEU.

Seguimos con una gran actriz como lo es Gal Gadot, nunca nos cansaremos de hablar maravillas (valga la redundancia) sobre nuestra querida Mujer Maravilla. Gal es una actriz y modelo israelí (sí, modelo). Desde muy joven su madre la inició en certámenes de belleza, después participó en Miss Israel, dos años después siguió con su servicio militar para después saltar a la fama en Hollywood, posteriormente se uniría a Liga de la Justicia y después tendría dos películas de su personaje, debutando como productora en la segunda entrega.

Ezra Miller, Mejor conocido como Barry Allen o Flash estudió ópera y actuación desde temprana edad, aunque dejó la ópera para dedicarse a la actuación, la verdad es que seguro fue una gran herramienta para su nuevo estilo de vida, además, ha sido parte de campañas activistas, antes de Liga de la Justicia tuvo algunos proyectos en los que llegó a ser nominado a algunos premios. Al igual que Ray, tuvo un par de cameos como Flash en otros proyectos relacionados a su papel.

No te pierdas esta galería: ¿Cómo se prepararon los actores de Liga de la Justicia para el rodaje?

Jason Momoa nació para ser el Aquaman perfecto y es que antes de dedicarse a la actuación estudió biología marina para después comenzar a modelar y de ahí debutaría como actor en algunas series, en 2014 se estrenaría como productor, director. Dos años más tarde sería elegido como Aquaman y tendría cameos y protagónicos tanto en Liga de la Justicia como su propia película del personaje.

Por último te presentamos a Henry Cavill, otro de los favoritos y más aclamados superhéroes por el público. Nuestro Hombre de Acero debutó como actor en 2001 en una película independiente, siguió su carrera con algunas series que lo catapultaron a aparecer en una saga importante. Después comenzaría su papel como Superman en 2013 protagonizando en solitario una película del superhéroe. Cavill se mantiene vigente participando en diferentes proyectos cinematográficos.

Y para ti, ¿quién es el mejor superhéroe? Te esperamos en Twitter con el HT #CuálEsTuPoder para que nos cuentes cómo te preparaste para ver nuestro estreno Platinum de Liga de la Justicia.