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Nuestro estreno Platinum de este mes: Alicia a través del espejo, ¡no te la puedes perder!, solo por Azteca 7.

Alicia a través del espejo contó con un presupuesto de 170 millones de dólares.

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Escrito por: Tv Azteca Digital

Platinum trae para ti la historia de Alicia a través del espejo, una película que narra la aventura de Alicia al regresar al fantástico mundo de Infratierra, donde encuentra a sus amigos: el Conejo Blanco, el Gato Sonriente, Lirón, la Liebre, los Tweedles y el Sombrerero Loco, pero éste, desafortunadamente, ya no es el mismo: ha perdido su “muchosidad”. 

alicia a traves del espejo
alicia a traves del espejo

Alicia tendrá entonces que ir a ver a Tiempo, una peculiar criatura mitad humano, mitad reloj, vive en un vacío infinito y posee la crono esfera, una esfera metálica que permitirá a Alicia salvar a la familia del Sombrerero.

Está protagonizada por Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen y Rhys Ifans.

¡Próximamente por la pantalla de Azteca 7!