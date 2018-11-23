¡Deadpool tiene para ti 4 Smart Tv Ultra HD! Participa en nuestra dinámica este 25 de noviembre en nuestro estreno Platinum.

¡Ponte pilas al estilo Deadpool! Ni la mejor broma de Deadpool te alegrará el día como esta noticia, pon mucha atención, el próximo domingo 25 de noviembre, Deadpool viene con muchas sorpresas por la pantalla de Azteca 7. Tienes que estar al pendiente de la transmisión este 25 de noviembre en punto de las 10:00 PM, podrás participar por una de las cuatro Smart TV de 58 pulgadas.

¡Es muy fácil!, durante la transmisión aparecerán imágenes de la ‘máscara´de Deadpool, tendrás que contar el total de intervenciones y en cuanto se indique en pantalla, tendrás que enviar un tweet con el total de máscaras. ¡No te olvides de agregar en hashtag #MeVale.

Revisa la mecánica del concurso aquí:

I. Con fundamento en los artículos 27 fracciones XXI y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4°, 5°; 217 fracción V, 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 9° fracción VI, 19, 20 y 21 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones en Radio y Televisión; y 25, fracciones I, XV y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, por medio del presente escrito, solicito de la manera más atenta a esa H. Autoridad, tenga a bien conceder autorización a mi representada (El Promotor del Concurso) para celebrar un concurso denominado “AZTECA 7”



BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de este concurso.

En caso de que un menor de edad quiera participar, deberá estar acompañado de un mayor (18 años) ya que, en caso de ser ganador, solamente un mayor de edad puede recibir el premio.

1. MECÁNICA DEL CONCURSO:

Las personas participantes deben leer las bases y condiciones y aceptarlas, los cuales estarán disponibles en el sitio web oficial de Azteca 7.

Las personas participantes deberán ver la transmisión de la película “Deadpool” el domingo 25 de Noviembre a las 10:00PM.

a) Durante la transmisión de la película, aparecerán imágenes de la “Máscara” de Deadpool.

b) Los participantes deberán contar el número de “Máscara” que han aparecido a lo largo de la Transmisión.

c) Durante la Transmisión de la película, aparecerá una pleca al aire, indicando el momento en que los participantes deben enviar un Tweet con el número de “Máscara” que contaron. Es importante que al momento de enviar la respuesta, se utilice el hashtag #MeVale

d) El ganador será aquel que envíe primero y de manera correcta el número de “Máscaras”.

El ganador será contactado por mensaje directo vía Twitter al terminar el concurso el día domingo 25 de Noviembre. En caso de que el participante seleccionado no confirme los datos solicitados en el mensaje, en un plazo de 1 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir a otro participante.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) El equipo de Azteca 7 en presencia de un supervisor de la Secretaría de Gobernación, hará la selección del ganador el día lunes 26 de Noviembre. Para tales efectos, nos pondremos en contacto por teléfono con la persona primer persona de cada lado de la fuerza que haya completado correctamente y cumpla con todas las bases y condiciones del concurso.

b) En caso de que alguna de las personas no pueda ser contactada, no cumpla con las bases y condiciones de este concurso, se procederá a elegir el siguiente participante en orden sucesivo.

3. PREMIO

4 TV Samsung 58 Pulgadas Ultra HD Smart TV LED

4. OTRAS CONDICIONES:

i. El ganador no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del premio (en su totalidad o en parte).

ii. El ganador deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su acompañante y comprobante de domicilio.

iii. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad, recientemente creada, sin uso y cuya actividad sea únicamente búsqueda de premios más allá de ser utilizada como red social.

iv. TV Azteca, S.A.B de C.V. se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que ya hayan participado en algún otro concurso emitido por Azteca 7.

5. RENUNCIA DEL PREMIO:

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del premio por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al premio, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el premio.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. está de acuerdo en otorgar el premio al segundo ganador legítimo, el cual sería seleccionado a la par del primero, en presencia de un supervisor o supervisora de la Secretaría de Gobernación.