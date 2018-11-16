ICEL y Deadpool te invitan al cine

Nuestra pantalla se vestirá de acción y bastante ironía gracias a Deadpool y nuestros amigos de Icel quieren que te vayas gratis al cine.

¡#EscribeTusOportunidades y ve al cine gratis!

Lo único que tienes que hacer para llevarte estos pases es ver la película “Deadpool” este domingo 25 de Noviembre por Azteca 7.

El lunes 26 en el sitio oficial de Platinum lanzaremos una trivia relacionada con esta entrega de Marvel y nosotros nos pondremos en contacto contigo.¡Las entradas son tuyas!.

Las bases de la dinámica son:

Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de @AztecaSiete, de lo contrario no podrán ser contactados.

• Solo podrán participar mayores de edad

• Se verificará la veracidad de las cuentas participantes

•Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

• El elegido será notificado a través de mensaje directo en Twitter el día 27 de noviembre de 2018.

• Los participantes deberán contestar en el sitio oficial de Platinum las respuestas correctas y tomar screenshot de haber respondido todas las preguntas correctamente.

• El afortunado deberá seguir la cuenta de Twitter de Azteca 7 @AztecaSiete y mandar un twett a la cuenta con el screenshot utilizando el #EstudiantesQueInspiran #ElTamañoSíImporta

• Esta dinámica es válida sólo en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

* Si el participante seleccionado no responde al mensaje directo enviado por TV Azteca confirmando e indicando la película que desea ver en el cine de su preferencia en un plazo máximo de 2 horas contadas a partir de la hora de envío indicada en el mensaje directo, TV Azteca se reservará el derecho de elegir al participante que haya ocupado el siguiente lugar conforme al conteo de mensajes llevado a cabo por TV Azteca.

• TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

• TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara

• Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.htm

• TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

• TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.