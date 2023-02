¿Estas son las primeras imágenes de Rihanna en el Super Bowl?

¡El gran día ha llegado! Lo más esperado del Super Bowl LVII, hay que admitirlo, es el regreso de Rihanna a la industria musical, después de haber desaparecido por casi una década, nuestra querida Riri parece querer regresar con todo, ¿y qué mejor manera de hacerlo que con uno de los shows más grandes de todo el mundo?

Rihanna, la reina de Barbados es una chica mala... ¡muy mala! | Venga la Alegría

Desde que fue anunciado su regreso nos hemos llenado de especulaciones, hemos preparado el show de Medio Tiempo en nuestra imaginación, nos dedicamos a hacer la playlist ideal y claramente reprodujimos la música de Rihanna una y otra vez para tener fresca la memoria para este domingo. En una entrevista Rihanna declaró que la razón por la que aceptó su regreso fue su casi recién nacido hijo, pues cree que es muy importante que se vea representado en magnos eventos como lo es el Super Bowl, algo que demostró en el trailer que sacó hace poco donde nos da un pequeño guiño de que su show no será como cualquier otro, ya que pretende rendirle un homenaje a su tierra natal: Barbados.

Y lo impresionante no recae solo ahí, pues Rihanna dio a luz hace apenas ¡tres meses! y días antes a su gran noche declaró que lo que más difícil se le está haciendo es la parte física, ¿y cómo no? son aproximadamente 13 minutos en los que tiene que lograr que la audiencia, no sólo del estadio, sino de todos los televidentes alrededor del mundo se emocionen, por lo que no puede parar, desde el primer segundo en el que inicia hasta el último ella tiene que estar dándolo todo.

¡Hey! Checa aquía los latinos que han estado en el Super Bowl.

¿Rihanna ya llegó al State Farm Stadium?

Muchas han sido las imágenes y los videos que se han compartido en las redes sociales acerca de todo lo que tiene que ver tanto con el partido de la NFL como del show de Rihanna, incluso hay quienes afirman haber escuchado el ensayo del 11 de febrero mientras conducían por las avenidas cerca al estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona.

Tanta es la expectativa que las filtraciones serán el pan de todo este día, desde posibles fotografías de Rihanna, como de su escenografía e incluso tal vez de sus probables invitados. Y esta vez le tocó a los bailarines que acompañarán a Riri en tan esperado evento, pues un usuario de TikTok filtró un video en donde se ve a los bailarines llegar al estadio para lo que fue su último ensayo.

¡Estos son los Medio Tiempo que no le gustaron a nadie!Chécalos aquí.

Definitivamente todos sabemos que Rihanna dará un espectáculo de Medio Tiempo #FueraDeEsteMundo, pues según personas involucradas con la NFL han declarado que ha sido una de las artistas que más ganas le ha echado a los ensayos, algo que nos asegura que el regreso de tan aclamada cantante será todo lo que esperamos.

Así que a partir de las 5:00 p.m. no te pierdas del Super Bowl LVII, por la pantalla de Azteca 7, el canal corrercto.