Quiz: ¡Frío quedé! Demuéstranos qué tan fan de La Era de Hielo eres.
La 1, la 2, la 3, en realidad cualquier película de La Era de Hielo es súper divertida, pero…¿qué tanto has puesto atención a cada entrega? Pon a prueba tus conocimientos y descubre si eres un verdadero fan.
Scrat, Diego, Manny, Sid, Bodoque y otros personajes más, han sido parte de la saga 'La Era de Hielo' (Ice Age), que ha cautivado a chicos y grandes por las ocurrencias y aventuras que enfrentan en cada entrega. Sí, a lo largo de los años parece que muchas personas se han declarado fanátic@s, pero ¿qué tan cierto será? ¡Resuelve este quiz y déjanos fríos con tus resultados!
QUE NO SE TE PASE: ¿Por qué la Era de Hielo 3 es la mejor película de la saga?
Contesta las preguntas #SinMiedoAlÉxito y demuéstranos todos tus conocimientos de estas pelis, pero lo más importante: ¡no te pierdas La Era de Hielo 3 y 5 este sábado por Azteca 7!