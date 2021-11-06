Quiz: ¡Frío quedé! Demuéstranos qué tan fan de La Era de Hielo eres.

Scrat, Diego, Manny, Sid, Bodoque y otros personajes más, han sido parte de la saga 'La Era de Hielo' (Ice Age), que ha cautivado a chicos y grandes por las ocurrencias y aventuras que enfrentan en cada entrega. Sí, a lo largo de los años parece que muchas personas se han declarado fanátic@s, pero ¿qué tan cierto será? ¡Resuelve este quiz y déjanos fríos con tus resultados!

QUE NO SE TE PASE: ¿Por qué la Era de Hielo 3 es la mejor película de la saga?

Contesta las preguntas #SinMiedoAlÉxito y demuéstranos todos tus conocimientos de estas pelis, pero lo más importante: ¡no te pierdas La Era de Hielo 3 y 5 este sábado por Azteca 7!

