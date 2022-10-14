¿Richard Gere lloró en el rodaje? Checa su historia con Hachiko.

¿Quién no ha llorado con la conmovedora historia de Hachiko? Ese leal compañero que esperó a su humano incluso después de que él falleció. Y ¿cómo no llorar más al enterarse que esa historia es real?

Recordemos que Hachiko era un perro de la raza akita que fue adoptado por un profesor de la Universidad de Tokio, a quien Hachi esperaba todos los días en la estación de tren y que, tras la muerte de su amo, continuó yendo a esperarlo durante casi ¡diez años! Ya con solo hacer esta breve sinopsis me entra el sentimiento.

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Pero es que nadie está exento a llorar a moco tendido con esta película, ni siquiera el actor principal: Richard Gere, pues en diferentes ocasiones a declarado que lloró incluso al apenas leer el guion antes de filmar, y cada vez que se sentaba a contarle a alguien la historia de este lomito no podía ni llegar a la mitad de la historia porque las lágrimas le ganaban.

En un inicio, Gere creyó que tal vez la historia lo agarró en un mal momento y por eso tuvo aquella reacción, así que días después volvió a leer el libreto y otra vez ojos hinchados y lágrimas escurriendo por sus mejillas. Esa reacción nunca cambió, incluso volvió a llorar cuando presenció la película ya editada y en cines.

Richard Gere recuerda que las grabaciones fueron muy difíciles, porque actuar con un animal no es nada sencillo, pues tenían que esperar a veces hasta horas para que una escena saliera como se esperaba, la clave definitiva de este rodaje fue la paciencia, tanto del equipo detrás de cámaras como de los actores.

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Pero el histrión dejó de lado su sentimentalismo para dar lo mejor de él, se sentaba a observar las reacciones de sus compañeros caninos y hasta jugaba con ellos para que pudieran tenerle la confianza que requería el papel de Hachi.

Gere tuvo muy claro que la historia de Hachiko no era como cualquier otra, pues asegura que se trata de una historia de amor, de uno de los amores más puros que pueden existir: el que nos tienen nuestros animales de compañía.

Así que más vale que prepares los suficientes pañuelos porque este sábado 15 el 7 tiene para ti esta conmovedora historia, solo por el canal correcto.