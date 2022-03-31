Richard Williams rompe el silencio sobre los actos de Will Smith.

El pasado domingo, se vivió uno de los eventos más importantes de Hollywood, los Oscar, una ceremonia que premia a los mejores del mundo cinematográfico en una noche completamente mágica.

El hombre de la gala fue Will Smith quien obtuvo el galardón a Mejor Actor por Rey Richard, con su interpretación de Richard Williams, padre de Venus y Serena Williams. No obstante, lo que pintaba para ser una velada especial, lamentablemente se vio opacada por algunas acciones del actor, quien golpeó al presentador Chris Rock.

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Por medio de su hijo Chavoita LeSane a NBC News, Richard Williams rompió el silencio sobre las acciones de Will Smith el domingo.

No sabemos todos los detalles de lo que pasó. Pero no aprobamos que se pegue a nadie, a menos que sea en defensa propia

Además, LeSane aseguró que su padre se encontraba muy sorprendido por las acciones de Will Smith, por lo que decidió romper el silencio.

Desde que sufrió un derrame cerebral Richard Williams, su hijo ha funcionado como su portavoz, pero se negó a hacer declaraciones sobre el discurso de aceptación de Will Smith, donde se comparó con su padre.

Ya sé que para hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de recibir insultos, aguantar y sonreír como si no pasara nada. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa. El arte imita la vida. Parezco el padre loco, tal como dijeron sobre Richard Williams

Las emotivas palabras de Will Smith

Al poco tiempo, Will Smith compartió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, donde le ofreció disculpas a la Academia y al actor Chris Rock.

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