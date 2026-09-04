Hoy en Apple TV: la serie que acumula 41 nominaciones en los premios Emmy y que está proxima a estrenar una nueva temporada

Si en estos primeros días de septiembre deseas ver uno de los productos más valorados en la oferta de Apple TV, Severance es para ti. Esta serie ha recibido múltiples nominaciones y justamente se encuentra en producción de una nueva temporada. Por ello, se espera que disfrutes de lo hecho hasta ahora, pues no te arrepentirás. Y sin más preámbulo, he aquí la mejor información de la creación de Dan Erickson.

Un día para vivir | Capítulo 4: Feliz cumpleaños | Temporada 5

¿De qué trata la serie de Severance?

Severance fue traducida como Separados para el mercado latinoamericano y trata la historia de Marck Scout (interpretado por Adam Scott), quien es jefe de un equipo de oficinistas que trabajan para una misteriosa corporación llamada Lumon Industries. Sin embargo, la trama toma relevancia en el apartado en el cual… los trabajadores de dicha empresa se sometieron a un experimento de neurocirugía.

Dicha intervención quirúrgica provocó que ninguno recuerde lo que pasa fuera de la oficina, pero al mismo tiempo no recuerdan nada de la oficina cuando ya están en sus actividades de vida personal. Este procedimiento al que se sometieron divide su memoria en estos dos grandes apartados.

Todo tiene un giro, cuando un antiguo colega de Marck se lo encuentra fuera de las oficinas y así comienza una aventura para entender qué es lo que les hicieron y además qué tipo de empresa es para la que trabaja. Con esto, es muy probable que la serie ya te haya atrapado, por eso ve y disfrútala en Apple TV.

¿Cuándo sale la nueva temporada de la serie Severance?

La mala noticia para los que son fans cautivos, es que la nueva temporada recién inició grabaciones a finales de julio de este año. Aunque los seguidores ya están necesitados de su dosis de Severance, la tercera temporada probablemente llegue a finales de 2027 o el primer tercio de 2028. Aunque la idea es no dejar tanto tiempo de espera, al momento todo marcha en este ritmo.

La primera temporada de esta serie llegó el 18 de febrero de 2022 y la segunda se estrenó hasta el 17 de enero de 2025, en medio de las complicaciones por las huelgas y discusiones que existieron alrededor de la industria cinematográfica en los Estados Unidos.