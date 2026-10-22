OFICIAL, se confirma segunda temporada de ‘Carrie’ por Prime Video: ¿Cuándo se estrena y quiénes integrarán el reparto?

Si eres fan de la "Carrie", la miniserie estrenada en Prime Video el pasado 7 de octubre, tenemos buenas noticias para ti ya que este jueves 22 de octubre se confirmó que esta producción contará con una segunda temporada, información que medios internacionales como Deadline y The Hollywood Reporter compartieron, así como la propia plataforma de streaming. Hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno de esta segunda entrega además de que hay información escasa sobre los actores que se integrarán a esta producción, sin embargo Deadline expresó "Howell regresará para la segunda temporada, probablemente junto con Dudek. Otros miembros del reparto que podrían continuar son Siena Agudong, Josie Totah y la actriz recurrente Kate Siegel".

¿De qué trata la primera temporada de "Carrie", serie de Prime Video?

La serie "Carrie" de Prime Video, creada y dirigida por Mike Flanagan, está inspirada en la icónica novela homónima de Stephen King y la primera temporada cuenta con 8 episodios en donde la historia principal se centra en Carrie White (Howell), una estudiante de secundaria que ha pasado toda su vida encerrada con su en casa de su madre Margaret (Samantha Sloyan), quién la sobreprotege de una manera muy intensa y la ha hecho vivir con creencias extremas. Sin embargo, la historia da un giro cuando su padre muere y debe enfrentarse a la escuela pública, lugar en donde tendrá que lidiar con acoso escolar, crueldad y la maldad de las redes sociales además de poderes telequinéticos con los que deberá lidiar, al mismo tiempo que lo implica su adolescencia.

Una de las carcaterísticas de esta serie es que Carrie, a diferencia de la novela original, no muere apuñalada, sino que el final de la serie plantea un destino desconocido para el personaje, lleno de suspenso.

¿De qué tratará la segunda temporada de "Carrie", serie de Prime Video?

De acuerdo con la información que se ha revelado, la historia buscará desarrollar algo que va más allá de la historia de la novela original de Stephen King, esto luego de que el director de la miniserie, Mike Flanagan, diera a conocer que desde el principio para este proyecto imaginó "la historia que va mucho más allá del baile de graduación". Incluso el creador expresó su agradecimiento a King por el apoyo brindado para esta historia.

Se espera que el arco argumental de la historia y los personajes sea distinto al de la historia original. El autor de la novela original expresó “Mike Flanagan y yo estamos entusiasmados con lo que viene. Sin duda será apasionante”, aunque por ahora no hay información exacta sobre el destino de cada uno de los personajes o cambios específicos de la serie.

