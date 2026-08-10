¿Cuándo se estrena la temporada 4 de “House of the Dragon”? Esto es lo que se sabe sobre el final y su posible cast

¿Es el final de los Targaryen? Parece que no; tras el último capítulo de 'House of the Dragon', muchos esperan saber qué va a ocurrir. Por suerte, ya se confirmó la temporada 4 de la serie, detallando que se tratará de una historia más cruda para el final esperado.

Dentro de lo que se sabe, se ha detallado que los procesos de grabación van a empezar en el 2027, permitiendo que el relato de "Danza de dragones" llegue a las pantallas. Considerando todo lo que toma hacer proyectos así, se espera que ya esté disponible para el 2028, siempre y cuando todo sea favorecedor.

¿De qué va a tratar la temporada 4 de 'House of the dragon'?

Recordemos que la serie de 'House of the Dragon' está inspirada en el libro de 'Fuego y Sangre' de George R. R. Martin, el autor encargado de crear todo el universo de 'Juego de tronos'.

Posiblemente, la temporada 4 se encargue de hablar sobre la guerra civil de los Targaryen, así que en esta entrega muchos esperan ver el enfrentamiento entre Daemon y Aemond, o el asalto a Pozo Dragón, siendo el momento más doloroso en el que la misma población acaba con las criaturas lanza fuego.

Es muy probable que veamos el final de la familia real, junto a la inminente muerte de varios de los dragones. Por ahora, todas las posibilidades de la trama, son solamente rumores basados en el libro, ya que no se ha confirmado nada al respecto.

A LONGA ESPERA COMEÇOU: House of the Dragon retorna em 2028 com sua 4ª e ÚLTIMA temporada! 🔥#HouseoftheDragon pic.twitter.com/lsiha8f2sH — House the Dragons (@housethedragons) August 10, 2026

¿Cuál va a ser el cast de 'La casa del dragón 4'?

Considerando que la temporada 4 de 'House of the Dragon' no ha empezado el proceso de grabaciones, todavía no se han dado a conocer los detalles oficiales del posible cast, en especial ya que apenas se dio a conocer el último episodio de la temporada 3.

Sin embargo, se espera que en el nuevo lanzamiento, consideren la presencia de actores principales como Paddy Cosidine, Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, James Norton, entre otros, en el esperado final.