Checa las ciudades medievales que parecen sacadas de House of the Dragon

Con la nueva temporada de House of the Dragon a nada de estrenarse, valdrá la pena seguir en la espera estas últimas horas visualizando ciudades medievales que realmente lucen como si estuvieras sacadas de la serie. Por ello, disfruta de este artículo en modo de previa del primer capítulo que se estrenará el próximo domingo 21 de junio a las 19:00 horas en tiempo del centro de México.

¿Qué ciudades medievales se parecen a lo visto en House of the Dragon?

Muy probablemente cuando disfrutas de esta tremenda serie, se te va la imaginación y te preguntas qué hubiera sido vivir en esa época (una época así) y en ciudades de tipo medieval. Te imaginas participando de las cosas cotidianas de un mundo totalmente distinto. Pero parte de la magia, es pensar en aspectos arquitectónicos y paisajes tan distintos sin intervención de la tecnología.

Ante eso, estas son 3 ciudades medievales que realmente se asemejan a lo visto en la serie de ciencia ficción: House of the Dragon.

Ávila, España

Esta es una ciudad que se encuentra en la zona de la comunidad de Castilla y León. Y precisamente ahí uno de los aspectos más reconocibles es la gran muralla medieval que rodea por completo lo que se conoce como el casco histórico. Se indica que dicha estructura se levantó entre los siglos XI y XIV, contando con más de 80 torres y algunas puertas de acceso que marcaban un claro objetivo defensivo. Esta era una ciudad estratégica en cuanto a la defensa del territorio y a propósito se encuentra en las alturas, lo cual era un aspecto totalmente allegado al ámbito militar.

Dubrovnik, Croacia

Si realmente quieres algo similar a lo que se observa en House of the Dragon, esta es la ciudad medieval por excelencia. Tienen un casco antiguo amurallado, rodeado por el Mar Ártico, concretando una situación que se asemeja a una fortaleza imposible de doblegar. Y cuando te toca cruzar las puertas, encuentras calles de piedra clara (en perfectas condiciones). Precisamente como existe una preservación de estas estructuras, muchas producciones de época la han utilizado para grabar ahí.

Carcassonne, Francia

Esta es una ciudad fortificada al sur del territorio francés, que incluso es reconocida como una ciudadela Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Cuenta con un sistema de doble murallas y torres defensivas, que realmente la convierte en una de los conjuntos medievales en mejor estado de todo el continente. Aquí también hay caminos de piedra, edificios de piedra, mismos que le convierte en uno de los sitios más visitados de Francia… gracias al estado de preservación que presenta.