Estos son TODOS los estrenos que tendrá Disney+ en septiembre 2026 para maratonear el fin de semana

Disney+ llega con todo en septiembre 2026, en especial al anunciar todos los estrenos que va a tener, en los que no solamente tendrá la llegada de películas, también de algunas series para toda la familia.

Dentro de los estrenos más destacados sobresale la llegada de Toy Story 5, The Mandalorian y LEGO, para que puedas maratonear el fin de semana, te detallaremos todos los títulos y las fechas exactas de lanzamiento.

¿Qué películas se van a estrenar en Disney+?

En temas de películas, se menciona que los estrenos de Disney+ para septiembre 2026 van a ser los siguientes títulos con las fechas para maratonear el fin de semana:



Star Wars: The Mandalorian y Grogu: 2 de septiembre

Psucho Killer: 9 de septiembre

Toy Story: 23 de septiembre

A diferencia de otras ocasiones, el número de películas que se van a estrenar son menos, pero no temas, ya que habrá otras opciones disponibles.

¿Qué series se van a estrenar en Disney+?

En septiembre 2026, será un gran momento para Disney+, ya que veremos el estreno de más de 5 series en la plataforma. Estos son los títulos que veremos en los siguientes días:



Dragon Striker, primer temporada: 1 de septiembre.

Naruto Shippuden, primer y segunda temporada: 2 de septiembre.

One Piece, primer temporada a 3B: 3 de septiembre.

Chad Powers, segunda temporada: 3 de septiembre.

Princesa Sofía, nuevos episodios: 9 de septiembre.

La vida secreta de las esposas mormonas, quinta temporada: 10 de septiembre.

Beyblade X, 2B temporada: 14 de septiembre.

City blood: 16 de septiembre.

Minima Seguridad: 16 de septiembre-

American Dad, 21 temporada y la parte 3: 16 de septiembre

The Rising of the Shield Hero, primer temporada: 20 de septiembre.

Adults, segunda temporada: 30 de septiembre.

Por otro lado, también se contara con el estreno de diversos documentales y contenido, destacándose lo siguiente:



LEGO Star Wars The Mandalorian: 2 de septiembre.

The Girls Un Proyecto de Khloé Kardashian: 9 de septiembre.

Max V 100: 16 de septiembre.

"Rescate de los mineros chilenos: La carrera por el tiempo": 26 de septiembre.