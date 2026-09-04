Hoy en HBO Max: la serie que le ARREBATÓ el Emmy a ‘The Bear’ y que se conviritó en una obra maestra del humor ácido

Se acerca peligrosamente el puente de septiembre en México y HBO Max tiene una oferta de contenido especial para ti. Si gustas del humor ácido y tienes ganas de comenzar esta serie, debes aprovechar lo que se hace en Hacks. Esta historia ha cautivado y generado las risas de muchos, logrando que en ciertas entregas de premios... The Bear quede debajo de ellos.

Bluey | Parte favorita

¿De qué trata la serie de Hacks?

La premisa principal pone a dos mujeres en problemas juntas para tratar de salvarse la una a la otra. Deborah Vance es una comediante veterana de Las Vegas que poco a poco pierde vigencia al llegar a lo más alto. Mientras que Ava Danieles es guionista, con 25 años pero que acaba de ser funada en redes sociales. Esa es la sazón del inicio de relación de ambas.

Evidentemente en un inicio no hay manera en que esta relación fructifique, el ego de ambas les impide coincidir. Sin embargo, la representante le impone a Deborah el trabajo de esta talentosa joven que está lidiando con los problemas de un tuit equivocado. Ante eso, poco a poco forman una gran amistad que les enfrenta a la realidad de ser mujer en el mundo del espectáculo.

El personaje de Deborah Vance es interpretado por Jean Smart y Hannah Einbinder actúa como Ava. La serie ha sido galardonada en espacios como los Emmy o los Globos de Oro, cuenta con cinco temporadas y es la opción ideal para todos aquellos que buscan bastante acidez en el mundo de la comedia de la televisión. Se encuentra disponible en HBO Max.

¿Habrá más temporadas de la serie Hacks de HBO Max?

La mala noticia para los fanáticos cautivos es que no se harán más capítulos de esta serie. Justamente la última temporada se estrenó este año desde abril hasta mayo, cerrando así su ciclo de vida iniciado en 2021. Como ya se comentó, cuenta con 5 temporadas de cerca de 10 capítulos cada una y con duración promedio de 35 a 40 minutos por capítulo. Por ello, deberías animarte a disfrutar de Hacks, disponible en HBO Max.