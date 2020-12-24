Curiosidades que tal vez no conocías de Ranma ½, una de las series más famosas del anime.

Uno de los animes que más han llamado la atención del público mexicano y que, sin duda, marcó a varias generaciones es Ranma ½.

Lanzado por primera vez hace más de 30 años en Japón, donde surgió, la serie basada en las aventuras de Ranma Saotome, un joven de 16 años entrenado en artes marciales desde pequeño y que se convierte en mujer cada que toca el agua fría luego de que cayera por descuido en un estanque encantado, sigue siendo una de las memorables por el publico del país.

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Sin embargo, alrededor de este anime se han tejido varias curiosidades que muy pocos conocen o tienen en mente, por eso aquí te contamos unas de ellas.

1. Su título original era ‘Ranma Nibun no Ichi?’; sin embargo, después quedó como lo conocemos ahora.

2. Este anime de Ranma ½ fue dividido en dos partes. La primera temporada constó de 18 capítulos, misma que fue titulada Ranma ½.

La segunda temporada se compuso de 143 episodios y fue llamada Ranma Nettohen.

3. El nombre de Ranma tiene varios significados, tales como 'Caótico', 'Caballo salvaje' o 'Hilo enredado'.

4. El apellido del protagonista de la serie, Saotome significa ‘Chica Plantadora de Arroz’ o ‘Doncella Veloz’.

5. La serie Ranma ½ actualmente consta de 2 películas y 12 OVAS.

6. En México, Ranma ½ causó polémica al grado de que tuvo que ser editada en algunos de sus capítulos, ya que varios padres se negaban a que sus hijos vieran la serie.

7. El nombre original del estanque llamado ‘De la chica ahogada’, que es en el que cayó Ranma, es ‘Nyannichuan’

8. El nombre de Genma, uno más de los personajes importantes, podría traducirse como ‘Caballo negro’.

9. La manga de Ranma ½ consta en total de 38 volúmenes.

10. La ‘P’, en el nombre de P-Chan, que es el cerdo en el que se convierte Ryoga, quiere decir Pig, lo que en inglés significa puerco.

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