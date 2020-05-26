FOTOS: Artista recrea a ‘Los Simpson’ en versión carne y hueso; definen su obra como “aterradora”.

Cuando se trata de Los Simpson, fans de todo el mundo aparecen para presumir sus talentos ocultos. Por ejemplo, Hossein Diba, un artista turco que recreó a los personajes amarillos en su versión “humanos”.

A través de la técnica 3D, el diseñador logró transmitir a los admiradores, una versión de los personajes amarillos fuera de la ficción.

Creó una versión de Homero, Bart, Lisa Marge, Mr. Burns y entre otros, que dejó atónitos a los usuarios de las redes sociales.

Te puede interesar:

Harry Potter: La autora J.K. Rowling revela el verdadero origen del nombre del profesor Severus Snape.

El creador dividió la opinión de las personas, pues mientras algunas piensan que sus imágenes son una obra de arte; para otras son “aterradoras” y “horríficas”.

Hossein Diba cuenta con más de 90 mil seguidores en Instagram, quienes son se pierden ninguna de sus polémicas creaciones.

¿Soy sólo yo quien ve a Homero súper espeluznante?

¡Esto es terroríficamente asombroso!

Es una de las mejores ilustraciones que he visto. ¡Eres fantástico!

El artista no solo es admirador de Los Simpson, ya que entre sus múltiples creaciones se encuentran personajes de la talla de La Roca, Joker, Gene Simmons de la banda Kiss y Popeye.

El espectacular trabajo de Hossein lo llevó a colaborar para medios como Blizzard Entertainment, CD PROJEKT RED, WWE y Blur Studio, donde crea personajes para juegos, personajes y películas.

La técnica del ya reconocido artista, se basa en modelar, esculpir, texturizar y sombrear personajes. Razón por la que crea figuras como si fueran de carne y hueso.

El turco posee un enorme conocimiento del cuerpo humano; por ende, supera el limite del realismo en cada una de sus obras que constantemente causan controversia en internet.

También te puede interesar:

El director James Mangold habla sobre el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. ¡Cuenta toda la verdad!

