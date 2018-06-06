¡Los Muppet Babies hacen realidad sus sueños!

Muppet Babies es una nueva serie animada generada por computadora basada en la serie original ganadora del premio Emmy®, que narra las divertidísimas travesuras de los pequeños Kermit, La Rana, Piggy, Fozzie, Gonzo, Animal y Summer —el nuevo Muppet Baby— en la sala de juegos.

Muppet Babies se desarrolla en la animada sala de juegos de una casa urbana de piedra rojiza con un gran jardín, donde tienen a su alcance todo lo que necesitan para emprender sus fantásticas aventuras. Sólo en el jardín encontramos el “estanque” saltarín de Kermit, el camarín de Piggy, la mesa de arte de Summer, el gallinero de Gonzo, el escenario de Fozzie y una casa del árbol comunitaria. En cada episodio, con un arcoíris como transición, los Muppet Babies usan su imaginación para transportarse a una secuencia de fantasía, cada una con un estilo distinto que incluye desde collages, cómics y caricaturas clásicas hasta imágenes reales. Cada historia destaca el divertido humor que caracteriza a los Muppet Babies, y también está diseñada para mostrar a los jóvenes espectadores el singular poder para resolver problemas con la imaginación.

Muppet Babies es una coproducción entre Disney Junior, el grupo de Medios Digitales y Publicación (Publishing and Digital Media) de Disney Consumer Products e Interactive Media (DCPI) y The Muppets Studio. Tom Warburton (The 7D, de Disney) se encarga de la producción ejecutiva, y el ganador del Emmy Eric Shaw (SpongeBob SquarePants) es el editor de guión y productor. Andy Bean (Puppy Dog Pals) está a cargo de la composición musical en la serie, y Keith Horn (The 7D, de Disney) trabaja como compositor conjunto.

La actriz, Gaby Rivero, será la voz del famoso personaje de Miss Nanny y te invita a ver la transmisión a través de Azteca 7.