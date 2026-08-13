¡Pedro Pascal no era la primera opción! Se da a conocer que otro actor iba a interpretar a Joel en ‘The Last of Us’

¡Impactante! Muchos recuerdan la actuación de Pedro Pascal en el papel de Joel en la serie de 'The Last of Us', aunque su trabajo fue muy reconocido, no era la primera opción para hacer el papel.

Se ha dado a conocer que en realidad, estaban considerando al actor Matthew McConaughey, pero la celebridad detalló que en prefirió rechazar la oportunidad, ya que el papel no era para él en ese momento.

¿Cuándo empieza la temporada 3 de The Last of Us?

El actor Matthew McConaughey detalla que en ese momento de su vida no se encontraba actuando, ya que se había enfocado principalmente a la escritura, dejando de lado temporalmente su temporada en la pantalla. Aunque era un proyecto que le emocionaba, no iba acorde al momento emocional en el que se encontraba.

Aunque hubiera sido una actuación memorable del personaje de Joel en 'The Last of Us', Pedro Pascal logró obtener el cariño de los fans por su interpretación. Razón por la que todos esperan con ansias poder ver la tercer temporada, aunque se tenía previsto el estreno en el 2027, la fecha podría cambiar, ya que la producción se encuentra en pausa temporalmente, pero hay que esperar a nuevas notificaciones sobre el tema.

¿Qué pasó con Pedro Pascal en la serie 'The Last of Us'?

¡Alerta de Spoiler! Quedas advertido al respecto, recordemos que en la segunda temporada de 'The Last of Us', el personaje de Joel es brutalmente asesinado por Abby Anderson, quien cobra la venganza por la muerte de su padre (ocurrió en la primera temporada), generando un momento tenso para el personaje de Ellie, siendo el evento principal de gran parte de la temporada.

Por esa razón, se desconoce si el actor Pedro Pascal va a aparecer en la tercera temporada, posiblemente tenga algunos cameos del pasado o en recuerdos del personaje de Ellie, pero hasta ahora no hay nada asegurado sobre el futuro del papel. Hay que esperar a que en los siguientes días confirmen al elenco oficial de la reconocida serie.