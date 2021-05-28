Este es el motivo por el que rehicieron el episodio piloto de Los Simpson. El creador se horrorizaba y se tuvo que replantear completamente para eliminar ese efecto, al grado que la cadena transmisora de la serie, tuvo que retrasar seis meses su estreno.

Los Simpson debutarían en la pantalla chica en la primavera de 1989, pero los creadores tuvieron que pedir a Fox una prórroga, ya que el que sería el primer capítulo, no le gustó a sus creadores.

En ese episodio Marge se muestra cansada de ocuparse del hogar sin recibir reconocimiento, así que le habla a un terapeuta de la radio y casualmente, Homero la escucha mientras está en su empleo.

Para reparar el daño, su esposo la invita a cenar a un restaurante a solas, pero dejan a sus hijos con una niñera que resulta una delincuente. Este episodio después se transmitiría como el final de la primera temporada.

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El primer capítulo de Los Simpson se estrenó en Navidad

Debido al retraso de medio año, el primer capítulo de Los Simpson se estrenó en Navidad, siendo evidentemente basado en una temática navideña, en el que la familia se encuentra con un emblemático personaje en la serie: su perro, el Pequeño Ayudante de Santa Claus.

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