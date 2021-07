Ellos son los personajes que desaparecieron de Los Simpson.

Los Simpson se convirtió en una de las series más queridas desde la década de los noventas, ganándose el corazón de chicos y grandes con la vida de la familia amarilla más divertida de la pantalla chica.

Por si fuera poco, personajes como Homero, Bart, Marge, Lisa y Maggie se convirtieron en los favoritos de los televidentes. Además, también trascendieron otras figuras animadas que solo vimos en algunos episodios del programa.

Maude Flanders

Ned Flanders regaló uno de los capítulos más emotivos en el episodio Alone Again, Natura-Diddily, ya que perdió para siempre a su esposa Maude.

La mujer, quien constantemente se dejó ver con prendas rosas, no volvió a aparecer en pantalla. Todo después de sufrir un accidente desde las gradas, donde apoyó fervientemente a Flanders en una carrera de automóviles.

Tony ‘El Gordo’

El capítulo Donnie Fatso también es un misterio sin resolver, ya que Tony El Gordo pasó a mejor vida tras sufrir un paro cardíaco. El personaje fue sustituido por su primo Tony El Flaco, dejando a todos atónitos con su corta participación.

Mona Simpson

La madre de Homero Simpson hizo una de las participaciones más misteriosas de la serie, ya que el patriarca de la familia creyó que había fallecido.

Tiempo después, Homero descubrió que su madre fue una rebelde activista y se escondió para no ser encontrada. En el capítulo Monalisamente, la familia amarilla descubre el fallecimiento de Mona Simpson.

Troy McClure

"¡Hola, soy Troy McClure! Tal vez me recuerden de películas como...” es una de las frases más populares de Los Simpson por parte del personaje Troy McClure.

Sin embargo, Troy McClure desapareció del programa creado por Matt Groening, después del fallecimiento del actor de doblaje Phil Hartman.

Phil Hartman también prestó su voz al torpe abogado que responde al nombre de Lionel Hutz, quien desapareció de Los Simpson por la misma razón.

Edna Krabappel

El capítulo The Man Who Grew Too Much fue el último donde apareció la profesora Edna Krabappel. La actriz de doblaje Marcia Wallace también falleció y no pudo continuar dando vida al icónico personaje.

Bart Simpson le hizo un peculiar homenaje a su maestra, ya que en el opening de la serie se puede ver al joven escribiendo “Te extrañaremos Mrs. K.”.

