Sydney Sweeney es la estrella del momento. A pesar de las controversias que la rodearon en 2025, la estrella de “Euphoria” ha sabido transformar las polémicas en un impulso para su carrera. La prueba de ello está en su más reciente movimiento: una IMPACTANTE sesión de fotos con la que no sólo INCENDIÓ las redes, sino que también anunció el lanzamiento de su nueva línea de lencería .

La IMPACTANTE sesión de fotos con la que Sydney Sweeney anunció su NUEVA línea de lencería

Las imágenes fueron publicadas en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 26 millones de seguidores, por lo que las reacciones no se hicieron esperar. En ellas, se ve a la actriz de “Con todos, menos contigo” (Anyone but you, en inglés) posando con seguridad y sensualidad mientras luce los modelos de su nueva marca.

Cada fotografía está ambientada en un set distinto y cuidadosamente diseñado, con estéticas que van desde lo sofisticado y sensual hasta lo minimalista y cómodo, sin perder la elegancia que promete caracterizar a la marca. Al momento, ambas publicaciones cuentan con casi dos millones de likes y cientos de comentarios de fans y colegas impresionados.

¿Cuáles son los próximos proyectos de Sydney Sweeney?

Además de su nueva línea de lencería, Sydney Sweeney cuenta con otros proyectos en puerta para este 2026. Entre los más destacables está su regreso a la pantalla chica como la emblemática Cassie Howard en “Euphoria”. La tercera temporada de la tan aclamada serie de HBO MAX se estrenará en streaming el próximo 12 de abril.

Aunado al drama adolescente de HBO, Sweeney trabaja en la secuela de “La empleada” (The Housemaid), la cual correrá bajo el nombre de “El Secreto de la Empleada” (The Housemaid’s Secret), también basada en la obra homónima de Freida McFadden. De momento, se desconoce si Amanda Seyfried volverá para compartir protagónico con la actriz. No obstante, todo apunta a que Paul Feig regresará como director y Sydney como productora ejecutiva y protagonista.

También se ha rumorado que la actriz tendrá una participación en la secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, pero esto aún no ha sido confirmado.