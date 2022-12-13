Tenoch Huerta sería nominado al Oscar por su actuación en Black Panther.

Tenoch Huerta ha puesto el nombre de México en lo más alto gracias a su increíble interpretación de Namor en “Black Panther: Wakanda Forever” del Universo de Marvel, de ahí que se haya ganado el cariño y admiración de las y los mexicanos.

Sin embargo, compartió en sus redes sociales una noticia que dejó perplejos a todos, pues anunció que podría llegar a la ceremonia de premiación de La Academia con una nominación como Mejor Actor de Reparto.

“¡Tenoch Huerta ha sido presentado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su interpretación de #Namor en Black Panther: #WakandaForever para los Oscar 2023!”, se lee en una publicación que compartió el propio actor en sus redes sociales.

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Cabe mencionar que todavía restan varias semanas para que se den a conocer los y las nominadas a la 95 edición de los Premios Oscar, no obstante, los estudios cinematográficos ya se encuentran haciendo campaña para que sus cintas sean galardonadas.

Por ello, Disney Pictures ya estaría considerando a Tenoch Huerta para lanzarlo como candidato a ganar una estatuilla como Mejor Actor de Reparto, ya que desde que se estrenó Black Panther: Wakanda Forever ha acaparado los reflectores.

felicítenme por guapo no más! pic.twitter.com/zFfCVR60We — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) December 13, 2022

¿Quiénes más entrarían en dicha categoría? Hasta ahora su nominación no es oficial, pero el hecho de que su nombre figure dentro de la lista de candidatos es una gran noticia, ya que quiere decir que hizo un gran trabajo y los reflectores se han puesto sobre él.

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En la misma categoría figuran posibles nombres como los de Robert de Niro, Remi Maleck, Stephen Lagn y Bennedict Wong, por lo que podría competir con grandes monstruos de la actuación.

Tenoch Huerta está orgulloso de ser latino

Hace poco, Tenoch Huerta concedió una entrevista a Europa Press donde dijo sentirse orgulloso de que la comunidad hispana siga avanzando, pues Namor tuvo que cambiar de origen con respecto a los cómics: “Durante mucho tiempo a los latinoamericanos, especialmente a los de piel morena, nos han enseñado a sentir vergüenza de ser lo que somos. La representación latinoamericana, sobre todo hablando de la raíz indígena, es sumamente importante”.

Es preciso mencionar que Tenoch Huerta se quedó con el papel de Namor gracias a una mentira piadosa que dijo pues el actor no sabía nadar y para dar vida al antagonista de Black Panther debía saber nadar, pero eso no fue impedimento para que interpretara de gran manera a este personaje ya que aprendió a hacerlo y el resultado final fue espectacular.

