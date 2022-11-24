Una aterradora teoría de La Era de Hielo podría volarte la cabeza.

La historia de La Era de Hielo parece ser todo pintado de rosa, si acaso hay una o dos cosas que podrían considerarse como tragedias, Sid y Manny siempre terminan saliendo bien librados de los problemas en los que se meten, sin embargo, muchos seguidores de estas congeladas aventuras afirman que lo que nos cuentan las películas no es exactamente la historia que quisieramos saber.

¿Estás listo para lo que vas a leer? Recomendo proceder con precaución porque esto podría impactar a más de uno. En una de las primeras escenas de La Era de Hielo podemos ver a Manny observando unas extrañas pinturas rupestres y a su mente llegan flashazos de lo que parecen ser recuerdos de Manny pequeño, perdiendo a sus papás a manos de los hombres.

Ya que andas por aquí desmuestra qué tanto conoces de La Era de Hielo.

¿La historia de 'La Era de Hielo' va al revés?

Uno podría pensar que es una escena triste, común y corriente, sólo para darnos contexto del personaje que estamos empezando a conocer, sin embargo, muchos aseguran que esta escena no es tan inocente. '

¿Cuál es la teoría? Pues que lo que está viendo Manny no se trata de su pasado, sino de su futuro, como si fuera un tipo de deja vú que Manny está teniendo, y que los dos mamuts adultos que aparecen son él y Morita, y el bebé mamut al que se ve podría ser alguno de los hijos que tuvo esa pareja.

¡Sí! Al parecer la primera entrega de esta saga esconde muchos secretos y no trata solamente de un mamut gruñón, un perezoso y un tigre dientes de sable que están intentando regresar a un pequeño niño perdido de regreso con su familia.

Si te gustan las teorías entérate aquí por qué dicen que Sid es el héroe de La Era de Hielo.

Hablando del Bodoque, otra de las teorías que podrían cambiar tu perspectiva de las cosas es la siguiente pregunta: ¿alguien sabe por qué los humanos ya no aparecen en las siguientes entregas de La Era de Hielo?

Pues la sorpresa es esta: ¡todas las películas están en órden cronológico! solo que debes verla de la última a la primera, por lo que podríamos juntar estas dos teorías e imaginar que esos flashazos que tiene Manny en realidad son recuerdos y poco a poco vemos cómo ese triste mamut se empieza a quedar solo.

Sí, sé que esto podría significar algo triste pero tú decides qué creer y qué no, leo tus teorías en las redes de Azteca 7.