¿En qué punto del Universo Marvel está Ant-Man y la Avispa?

¡Ponte avispa! Porque aquí vienen algunos spoilers...

Sabemos que cuando se adelanta la información, las cosas se pueden poner color de hormiga, así que, una vez anticipado este pequeño detalle, puedes continuar con mucha cautela hasta este viaje por el reino cuántico.

¿Ya viste Capitán América: Civil War?

Bueno, si la respuesta es sí, puedes continuar sin problemas con la lectura.

Sabemos que aunque Scott Lang es un chico bueno, se ha metido en alguno que otro problema con las autoridades, y después de acompañar a Capitán América a una intensa batalla de héroes contra héroes, él terminó condicionado y fue puesto bajo arresto domiciliario, justo en ese momento comienza “Ant-Man y la Avispa”, y la verdad, es que es bastante entretenido ver a este personaje encontrando formas de pasar el tiempo encerrado sin meterse en problemas.

Pudieras pensar que Scott no necesita meterse en más problemas y que se encuentra bastante entretenido, pero ¡oh, sorpresa! algunos pendientes del pasado vuelven y tiene valiosas oportunidades para cambiar el rumbo de algunas decisiones que tomó en el pasado (sí, ese pasado en el que robó el traje de Ant-Man para juntarse con los chicos más populares del Universo Marvel), agárrate que viene lo bueno.

Entonces, ¿en qué momento se desarrolla la trama de “Ant-Man y la Avispa” respecto de la línea temporal del Universo Marvel?

En un hecho concreto y para despejar algunas de las dudas que podrías tener al terminar de ver esta película, “Ant-Man y la Avispa” se desarrolla justo dos semanas antes de que inicie “Avengers: Infinity War”.

Ya que andas por aquí, te recomiendo poner a prueba lo que sabes sobre Scott Lang, da clic aquí y responde el quiz.

¿Viste Avengers: Endgame?

No me voy a detener mucho en los detalles de la tragedia que representó para muchos de nosotros el llegar hasta la última entrega de la fase 3 del Universo Marvel, pero si por alguna razón decidiste llegar directo al final, debo decirte que por nada del mundo te puedes saltar “Ant-Man y la Avispa”, porque aquí es donde se definen algunas situaciones.

Durante la película y por supuesto, en las escenas post-créditos no puedes dejar de prestar atención, pues cada detalle es valioso, así que este domingo 26 de septiembre no puedes despegarte de la pantalla de Azteca 7, porque en “Ant-Man y la Avispa” encontrarás suficientes pistas para dar con las respuestas que necesitas.

Ahora que lo sabes CASI TODO, prepara tu botana favorita y ve al lugar más cómodo que tengas para disfrutar de nuestro estreno Platinum, “Ant-Man y la Avispa” en la pantalla de Azteca 7.

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