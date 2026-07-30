Estos son los ríos espaciales que probablemente no conocías

Mientras que en la Tierra los ríos que fluyen de manera natural son los de agua, en el cielo universal existen unos ríos espaciales que se asemejan en cierta forma. Sin embargo, se descubrió desde hace años que el elemento que se ve circulando de manera “fluida” entre dos espacios específicos es el hidrógeno. He aquí todos los detalles.

¿Qué se sabe de los ríos espaciales de hidrógeno?

La revista Nature indicó en 2014 que se descubrieron una especie de ríos espaciales de hidrógeno, los cuales podrían explicar cómo las galaxias mantienen su ritmo de formación estelar. Estos ríos se podrían definir como débiles filamentos continuos de gas de hidrógeno que viajan por el espacio intergaláctico.

A su vez también son conocidos como corrientes frías, las cuales son una probable fuente de energía para que se formen las estrellas. También en el 2023 se reportó que un río como este fluía desde la Nube de Magallanes hacia la Grande y la Pequeña… dos galaxias enanas ubicadas a las afueras de la Vía Láctea.

La corriente reportada en 2023 realmente se descubrió desde 1970, sin embargo se extiende sobre una región del cielo austral equivalente a 300 lunas llenas vistas desde la Tierra. Los astrónomos creen que el gas que forma la corriente (ríos espaciales) fue arrancado de las galaxias enanas por la atracción gravitacional de la Vía Láctea. Esos mismos científicos han indicado que es probable que la corriente esté cayendo precisamente en la ya mencionada Vía Láctea.

¿Qué se puede aprender de los ríos espaciales?

Justamente los científicos indican que estos descubrimientos ayudan a una mejor comprensión de la interacción de diferentes aspectos en el cielo estelar. “La belleza de tener una vasta corriente estelar como la Corriente de Magallanes es que ahora podemos realizar muchas investigaciones astrofísicas con ella”, dijo Vedant Chandra, estudiante de doctorado en astronomía y astrofísica del CfA y autor principal del estudio. “A medida que nuestro estudio espectroscópico continúa y encontramos más estrellas, estamos emocionados de ver qué otras sorpresas nos deparan las afueras galácticas”.