Así podrás ver el Eclipse Solar desde México el próximo 12 de agosto

Los eventos astronómicos se convirtieron en fenómenos populares que han permitido el acercamiento a esta ciencia a miles de personas a lo largo y ancho del mundo. Y el próximo Eclipse Solar a desarrollarse, será probablemente el fenómeno natural más esperado del año.

Ventaneando | Programa completo 10 de agosto de 2026

¿Cómo ver el Eclipse Solar desde México?

La astronomía es una ciencia que ha adquirido relevancia en espacios digitales por la gran oportunidad que ofrece para aprender, a pesar de que no se tengan elementos especializados para observar los astros. En ese sentido, la gente a nivel mundial está a la espera del Eclipse Solar del próximo 12 de agosto de 2026.

La mala noticia para la gente en México es que de manera directa será imposible ver dicho eclipse en territorio nacional. Y es que las zonas donde se observará el fenómeno natural no alcanza el cielo de Norteamérica… o al menos de suelo azteca. Por ello, las opciones recaen completamente en espacios digitales, a menos de que se pueda viajar hasta los sitios donde se mirará sin ningún problema.

Entonces, será cuestión de encontrar alguna transmisión en el espacio digital de tu preferencia o nunca falla el acudir a la oportunidad que brinda la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA) en su canal de YouTube. Allí serán los expertos transmitiendo el apagar del sol por unos segundos donde se generará oscuridad en algunos sectores de la Tierra.

¿Cuándo ocurrirá el próximo Eclipse Solar visible para México?

Los dos países donde este evento astronómico será perfectamente visible son España (Zaragoza, Valencia y León) e Islandia (Reikiavik), por lo que muchos mexicanos esperarán varios años para verlo desde el cielo nacional. Y es que el próximo eclipse se tiene presupuestado para el 2052. Y el más reciente visto desde México fue el del 8 de abril de 2024. Ante eso, sí existen varios años de espera para vivir dicho fenómeno de manera más directa.