Eclipse total del 12 de agosto del 2026 tendrá un fenómeno óptico como ninguno: conoce todo sobre “las perlas de Baily

Este 12 de agosto de 2026 se llevará a cabo un eclipse solar total, este fenómeno natural recorrerá Groenlandia, España, el Océano Atlántico, el norte de Rusia e Islandia, así como un pequeño rincón en Portugal. De hecho, en otros sitios del hemisferio norte tendrán un espectáculo parcial en este día, donde incluyen algunas partes de Estados Unidos, así como en gran parte del territorio de Canadá, Europa y en el noroeste de África.

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¿Cómo puedo ver el eclipse solar total este 12 de agosto?

Recuerda que, para poder observar un eclipse solar se requieren los siguientes artículos como: gafas especiales para eclipse homologadas que cumplan con las siguientes normas como: ISO 12312-2, filtros solares homologados para telescopios o prismáticos especiales para poder ver el sol y que tengan como característica la proyección indirecta hacia una superficie lisa de preferencia blanca.

¿Qué son las perlas de Baily?

Las Perlas de Baily le rinde homenaje al astrónomo Francis Baily, quien describió dicho efecto por primera vez en un eclipse solar cuando lo observó en 1836; en este sentido, las perlas aparecen sólo unos cuantos segundos antes y después de la totalidad de este fenómeno astronómico, justo cuando la luz solar logra atravesar los valles, los cráteres de la superficie lunar y las montañas.

Entonces, como la Luna no está perfectamente lisa, es aquí donde algunos rayos del Sol pueden filtrarse en un momento antes de que el disco solar pueda llegar a desaparecer por completo. Es aquí cuando se da como resultado una sucesión de brillantes puntos de luz, las cuales parecen perlas alineadas al borde de la Luna.

De hecho, las Perlas de Baily lo convierte en un fenómeno de los más buscados por los astrónomos y los fotógrafos, este suceso apenas dura unos segundos y las cuentas desaparecen, para después dar paso a la totalidad del eclipse, el cual es uno de los momentos más bonitos y espectaculares que se pueden ver en el cielo.

