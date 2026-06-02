En agosto llega eclipse solar que tendrá duración global de más de 4 horas, conoce en qué zonas del mundo podrá verse

El próximo 12 de agosto de 2026 se llevará a cabo un eclipse solar el cuál será visible en zonas claves del mundo. De acuerdo con la NASA este fenómeno no volverá a ocurrir al menos en los próximos 157 años y este será el primero desde 1912. Sin embargo, es importante que sepas que la duración global de este suceso es desde que inicia a apreciarse el fenómeno astronómico hasta que termina, y la duración de la fase máxima solo es de 2 minutos y 19 segundos, que es el eclipse del 12 agosto del 2026. Ahora que sabes eso te contamos más sobre los lugares en los que se podrá ver el eclipse de sol.

Eclipse Solar 2026: ¿En qué lugares se podrá ver?

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional el eclipse será visible en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África y podrá verse “desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y València. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte”. En países como Canadá, Estados Unidos, Europa y África occidental, se verá el eclipse solo de forma parcial. Ahora bien, de acuerdo con el mismo instituto el eclipse dará comienzo a las 17 con 34 minutos en el mar de Bering y terminará a las 21 horas con 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total será de 264 minutos (4 horas y media aproximadamente).

¿Cómo ver el Eclipse Solar 2026 en México?

Desafortunadamente este eclipse no se podrá ver en México debido a que el país no forma parte de Norteamérica, África o Europa. Sin embargo, no todo es malo ya que la NASA hará una transmisión especial a la que te vas a poder conectar de forma virtual para vivir todos los detalles. En México la transmisión se llevará a cabo a partir de las 09:34 am a las 13:57 pm, con el punto máximo a las 11:46 a. m.

¿Qué es un eclipse solar total?

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar total “ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar”. Una vez que ocurre esto el cielo se oscurece de forma total, como si fuera de noche y a partir de ese momento se puede apreciar la corona solar, lo cual es demasiado impactante.