Esta es la cantidad de agua que está congelada actualmente en los océanos

Esta es una pregunta bastante interesante, pues uno de los grandes problemas que una parte de la ciencia ha indicado alrededor del cambio climático es el del derretimiento del agua congelada del planeta. Por ello, conocer las estadísticas alrededor de esta particularidad de un planeta lleno de agua es algo que ayudará a entender qué pasa alrededor de los glaciares y cuerpos acuíferos que viven en el hielo.

¿Cuál es el porcentaje de agua congelada que hay en la Tierra?

Si se habla del porcentaje de agua congelada, parecería que es poco, pues se indica que es cerca del 2% del agua total de la Tierra. Sin embargo en cantidades más puntuales se sabe que el líquido que se encuentra en los casquetes polares, glaciares y nieve permanente es alrededor de 24, 064, 000 kilómetros cúbicos.

Además, a eso se le deben agregar 300, 000 kilómetros cúbicos de hielo permanente que se encuentra debajo en las profundidades del planeta. Esto en zonas extremadamente frías que darían un total de 24, 364, 000 kilómetros cúbicos de agua en estado sólido. Por ello, algunos alertan del problema con el agua dulce, pues el 68.7% de ella es agua congelada.

La distribución de esa agua congelada y agua dulce a la vez se concentra sobre todo en la Antártida, en Groenlandia y los glaciares de la montaña. Es por eso que las crisis de agua a nivel mundial se han intensificado, pues es una porción pequeñísima la que se puede lograr para el uso y supervivencia humana.

¿Qué otros datos se tienen sobre el agua congelada del planeta?

Como ya se comentó, la Antártida y Groenlandia son los espacios donde se concentra la mayor cantidad de agua congelada y allí la distribución es la siguiente. La capa de hielo antártica alberga el 90% de esa agua, mientras que el otro 10% es de la propia Groenlandia. Además, se sabe que el espesor de la capa de hielo groenlandesa ronda entre los 1524 y los 4277 metros de algunas zonas. Y no se debe ignorar que existen algunos glaciares pequeños en alrededor de 50 países, donde destacan Islandia, Canadá, Estados Unidos por Alaska, Argentina y Chile.