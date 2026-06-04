En lo que va del año suman 6 lunas llenas; la última de ellas ocurrió el 31 de mayo. No obstante, aún faltan muchas más para lo que resta del año, y junio será uno de esos meses cuando ocurra el fenómeno astrológico que le encanta a muchos. Llega el eclipse solar más largo del siglo visto claramente en la Tierra: el Sol pasará a ser penumbra y no habrá uno igual en casi 100 años.

En estos últimos 6 meses del año se registrarán 7 lunas llenas, las cuales llevan por nombre el signo zodiacal opuesto. Por ejemplo, el fenómeno de junio lleva por nombre Capricornio. En agosto llega un eclipse solar que tendrá duración global de más de 4 horas. Conoce en qué zonas del mundo podrá verse.

Lunas Llenas de 2026: fechas exactas del calendario para ver las que faltan|Pinterest

Luna llena en Capricornio – 29 de junio Luna llena en Acuario – 29 de julio Luna llena en Piscis y Eclipse lunar parcial – 27 de agosto Luna llena en Aries – 26 de septiembre Luna llena en Tauro - 25 de octubre Luna llena en Géminis – 24 de noviembre Luna llena en Cáncer – 23 de diciembre.

¿Por qué se da la Luna llena?

La Luna llena sucede cuando la Tierra se encuentra en el centro, el Sol a un costado y la Luna justo del otro lado. Esta línea recta de un ángulo de 180 grados da el efecto. Este fenómeno ocurre aproximadamente cada 29.5 días, por lo que es constantemente contemplable al menos una vez por mes.

La religión y mitos detrás de la luna llena

En el hinduismo, las personas creyentes realizan ayuno durante el día en el que ocurrirá la luna llena. Mientras que en el budismo es importante este fenómeno para su fe. En cambio, en el paganismo se realizan diferentes rituales.

En cuanto a los mitos, uno que ha traspasado fronteras durante millones de años es que esta fase lunar afecta el comportamiento humano, a tal grado de llegar a convertirse en hombres lobo. Asimismo, existe una creencia de que existen complicaciones en los partos cuando la luna está en su máximo esplendor.