¿Tom Holland y Zendaya serán papás? Las imágenes que confirmarían el embarazo de la actriz

¿¡Tom Holland y Zendaya tendrán spidey-bebés!? A un año de haberse confirmado el compromiso de una de las parejas más queridas de Hollywood, todo parece indicar que los actores de Marvel podrían convertirse en papás y dar la bienvenida a su primer hijo juntos. Y es que, en las últimas horas, han comenzado a circular imágenes en internet que confirmarían el embarazo de la actriz de 29 años.

¿Zendaya está embarazada? Las imágenes que confirmarían que Tom Holland y la actriz serán papás

Los rumores de un posible embarazo se desataron luego de que saliera a la luz una postal de Zendaya y Tom Holland en compañía de los padres del actor. En esta, la actriz de Euphoria se cubre “sutilmente” el vientre con su bolso, lo que levantó sospechas entre los fans de la pareja, quienes comenzaron a buscar imágenes recientes de paparazzis para corroborar su teoría.

Zendaya, Tom Holland and his parents in newly shared photo. pic.twitter.com/uKoCoz58S5 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) December 22, 2025

Para su sorpresa, no hay fotografías recientes de Zendaya en las que la actriz muestre su vientre. De hecho, en las últimas imágenes que circulan en internet, la ex-chica Disney sale con abrigos oversize, tratando de cubrir su cuerpo lo máximo posible, lo que avivó aún más los rumores. ¿Tú, qué opinas?

Tom Holland and Zendaya seen walking their dogs Noon and Daphne recently pic.twitter.com/64ISHSqWV5 — best of tom holland (@thollandrchive) December 23, 2025

¿Cómo inició el noviazgo entre Tom Holland y Zendaya? Así ha sido su relación

Tom Holland y Zendaya cruzaron caminos en 2017, durante el rodaje de ‘ Spider-man: Homecoming ’. Si bien en aquel momento hubo rumores de un supuesto flechazo, el romance jamás se confirmó.

En su lugar, salieron fotografías de la actriz besándose con su coprotagonista en Euphoria, Jacob Elordi. No obstante, el noviazgo duró poco, pues el actor de Frankenstein comenzó a salir rápidamente con Kaia Gerber. Por su lado, Holland mantuvo una relación sólida con Nadia Parks. De hecho, se llegó a creer que la pareja se había comprometido, tras pasar gran parte de la pandemia viviendo juntos. Sin embargo, el amor se terminó y decidieron ponerle punto final a su romance.

Años después, Zendaya y Tom se dieron una oportunidad. La relación se confirmó en 2021, tras publicarse imágenes de paparazzi de la pareja besándose fuera de la casa de la actriz. Desde entonces, han sido inseparables. A inicios de 2025 se confirmó que Holland se propuso matrimonio a Zendaya. Ahora, a un año después de aquella noticia, todo parece indicar que la pareja está lista para empezar a crear su propia familia.