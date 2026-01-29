Zendaya le pone un alto a Sydney Sweeney: aseguran que NO puede acercarse a Tom Holland

A escasas semanas del estreno de la tercera temporada de Euphoria , el drama se apodera de dos de sus protagonistas: Zendaya y Sydney Sweeney. Según reveló un insider para medios estadounidenses, la actriz de DUNE le habría puesto un ALTO a su co-protagonista por supuestas interacciones inapropiadas con su pareja, Tom Holland, a quien ya NO puede acercarse.

¿Qué pasó entre Tom Holland y Sydney Sweeney? La razón por la que Zendaya le prohibió acercarse al actor

Según relata el insider, Tom Holland fue un rostro recurrente en el rodaje de la tercera temporada de Euphoria, pues a éste le gusta acompañar a su pareja a la grabaciones. Si bien Tom es una persona agradable y habladora por naturaleza, todo parece indicar que las interacciones con Sydney Sweeney no fueron del agrado de Zendaya.

“Tom es muy amigable y hablador por naturaleza, así que cuando está presente, se esfuerza con todos; es así como es”, asegura el insider. “Zendaya no intenta decirle con quién puede hablar, pero con Sydney, no quiere que alguien en quien no confíe se acerque a su prometido. En pocas palabras, Zendaya le advirtió a Sydney que se aleje de Tom. Si bien Zendaya confía plenamente en Tom, no quiere dejar pasar por alto los límites. Todo se trata de límites”, aseguró.

¿Por qué Zendaya y Sydney Sweeney no se llevan bien? Así surgió la rivalidad

Diversos rumores apuntan a que el distanciamiento entre Zendaya y Sydney Sweeney se dio a raíz de sus diferencias ideológicas. La actriz de Spider-man es bien conocida por su activismo y su lucha constante por la inclusión y los derechos civiles, mientras que Sweeney parece estar más alineada a tendencias republicanas. De hecho, en 2025, se filtró el registró de Sydney como votante republicana.

“Zendaya no quiere ser vista validando las decisiones de Sydney. Prefiere mantener las distancias y concentrarse en su trabajo”, señaló un insider hace tiempo. Por ahora, no queda más que esperar a que inicie la gira de medios de la tercera temporada de Euphoria para ver cómo es el comportamiento entre ambas actrices.

¿Cuándo sale la tercera temporada de Euphoria?

A casi cuatro años del estreno de la segunda temporada de Euphoria, la tercera entrega del drama adolescente de HBO Max, dirigido por Sam Levinson, llega a streaming el próximo 12 de abril.