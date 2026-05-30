La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es incomparable, pues por tercera vez en la historia México será sede del torneo más importante de futbol. Es por ello que muchos aficionados compraron su álbum Panini para tener un gran recuerdo de ello, pero en recientes días se lanzó una versión virtual, que es igual de adictiva. Por lo anterior, traemos para ti estos 10 códigos que te ayudarán a completar el desafío. Conoce cuál es la estampa más valiosa y que llega a valer miles de pesos.

El álbum virtual del mundial fue lanzado recientemente y se encuentra disponible tanto para Android como para iOS con el nombre FIFA Panini Collection, y lo mejor de todo es que se puede descargar de manera gratuita en el celular o tablet, donde puedes consultar por qué la CDMX fue nombrada la mejor ciudad sede de la justa veraniega.

10 códigos del álbum virtual de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para completar el nuevo desafío|Coca-Cola

¿Cómo funciona el álbum Panini virtual y los 10 códigos?

Antes de ir de lleno con los 10 códigos, se debe entender que en el álbum virtual los usuarios reciben gratis todos los días 2 sobres con 5 estampitas. Sin embargo, el recibir muy pocas cada 24 horas hace que los aficionados busquen otras alternativas para cumplir con el reto y llenar el libro por completo.



GIFTWC26PACK COKEFWC26 COKEPANINI26 FIFA2026PLAY ALLTHEFEELS26 COCACOLAFANS WC26PANIAPP PANINICOLLECT ALBUMPANINI26 PANINIFWC26

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que debes saber de los códigos

Los códigos ofrecen un sobre extra, pero el único inconveniente es que constantemente se actualizan, por lo que deberás registrarlos lo más pronto posible, a fin de que no caduquen. Para que no se te pase ninguna, se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de Panini y de las marcas asociadas al mundial, ya que constantemente publican nuevas series.

Otra manera de conseguir códigos extra es a través de las estampas físicas, ya que algunos sobres contienen una extra de color naranja con un código QR que deberás registrar en tu álbum virtual, siguiendo los siguientes pasos:

