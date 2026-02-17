Las uñas rosas son de las más usadas en el mundo de la manicura, debido a que se pueden utilizar en cualquier estación del año sin salir de la moda y combinan con todo tipo de bisutería. Por lo anterior, son aptas para llevar al gym o practicar otro deporte, así como también lo son estos 46 diseños en acrílicas elegantes que puedes usar en manos y pies.

De acuerdo con un artículo del portal Essie, este tono combina con todo y lo mejor es que se adapta a los diseños clásicos o modernos, y en diferentes estilos, desde cuadradas, almendradas hasta stiletto. Son sumamente elegantes y, aunque llaman la atención, también pueden pasar desapercibidas. Conoce estos 42 modelos de uñas gelish bonitas y sencillas.

Los mejores diseños en uñas rosas para practicar cualquier deporte

1. Ojo de gato: El diseño de efecto le da un toque elegante, por lo que no pasarás desapercibida.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

2. Nude: Los tonos de este estilo son de los más minimalistas y elegantes. Puedes explorar todos los tipos de rosas.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

3. Degradado: Visualmente es un diseño muy llamativo, ya que hace la transición de 2 diferentes tonos de rosa.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

4. Brillosas: Dale un toque diferente al rosa convencional al agregarle brillos. Recuerda que hay esmaltes que le dan ese acabado.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

5. French: Un clásico de la manicura que no podía faltar con un toque rosado.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

6. Abstractas: Dale un diseño y acabado a tus uñas rosas con trazados que se vean llamativos.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

7. Encapsuladas: Un diseño nada fácil para principiantes, por lo que será necesario que acudas al salón de belleza. No obstante, el acabado es hermoso.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

8. Pastel: Este tono puedes llevarlo ahora que comience la estación primavera-verano, ya que combina a la perfección con el clima cálido.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

9. Doradas: Para hacer más elegante tu manicura rosa, puedes agregarle un toque de dorado para realzar el diseño.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

10. Piedritas: Un diseño sumamente elegante, aunque es preciso mencionar que las piedritas deben estar bien pegadas, pues de lo contrario se caerán al practicar un deporte.

11 diseños de uñas rosas que se ven elegantes si las llevas al gym o a cualquier deporte|Pinterest

11. Estampados: Un diseño muy arriesgado, pero que puede ir con el deporte, es agregarle un estampado de la disciplina que practiques.