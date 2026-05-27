ÚLTIMA HORA: así será ir al baño en las calles de la CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Cada vez falta menos para el comienzo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en CDMX aceleran para dejar todo listo al momento que tengan que recibir a los millones de turistas internacionales. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, encabezó un evento público para presentar un innovador sistema de servicios públicos tecnológicos, que incluye novedades sobre los baños.

|Jefatura de Gobierno CDMX

Las autoridades locales inauguraron formalmente una red de sanitarios inteligentes de higiene urbana en la metrópoli. Este proyecto tecnológico no solo busca optimizar la atención a la alta demanda de usuarios estimada para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino que también está enfocado de manera prioritaria en promover el ahorro sustentable de agua, según publicó en sus redes sociales la Jefatura Gobierno de CDMX.

TE PUEDE INTERESAR:



La ubicación de estos nuevos dispositivos de baños públicos responde a la cercanía con los recintos turísticos. Las primeras estructuras inteligentes ya se encuentran completamente operativas en áreas de alta afluencia peatonal como la emblemática Zona Rosa dentro de la colonia Juárez.

Trabajamos para recuperar la Zona Rosa y transformar uno de los espacios turísticos más emblemáticos de nuestra ciudad. 🏙️✨



Con una gran intervención de 7 obras y mejoras en iluminación, 💡 movilidad, 🚶🏻‍♀️🚲 accesibilidad, ♿ rehabilitación de esculturas, 🗿 sanitarios públicos,… pic.twitter.com/MFtfl6X7VO — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 26, 2026

El Gobierno de la CDMX confirmó que el resto de las unidades se localizan en perímetros adyacentes a los principales recintos deportivos, corredores hoteleros y áreas de valor histórico. Por su parte, Brugada detalló durante su intervención que la meta gubernamental para este año es consolidar estos 26 puntos iniciales como una fase de prueba piloto.

Los baños de CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en detalle

Cada una de las cabinas cuenta con un sistema de limpieza automatizada que se activa de forma integral e inmediata después de que cada usuario abandona el dispositivo. Los módulos sanitarios integran iluminación con sensores internos y externos para mitigar los riesgos de inseguridad en los horarios nocturnos.

Cabe destacar que estos baños tendrán un método de cobro; el mismo fue diseñado con un enfoque inclusivo. Los usuarios podrán realizar el pago correspondiente mediante monedas físicas o a través de tarjetas digitales de transporte local.

