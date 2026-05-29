7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La justa veraniega reunirá a aficionados de gran parte del mundo, entre ellos mujeres, las cuales pueden llevar peinados típicos
La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina, pues en 2 semanas arrancará el torneo más importante de futbol con el partido entre México y Sudáfrica, selección que no puede jugar contra Brasil debido a la millonada que le cobran. Esta justa no es de un solo sexo, pues hay mujeres aficionadas a la pelota, las cuales pueden llevar estos 7 peinados hermosos.
Este torneo es una vitrina tanto para jugadores como para aficionados, pues por una locura o tipo de vestimenta se pueden volver virales en las redes sociales. Puedes elegir los llamados peinados locos, fashions o un poco más típicos del país, para así apoyar a la Selección Mexicana en cada uno de sus partidos, tanto en Guadalajara como en la CDMX, ciudad que fue nombrada como la mejor sede del torneo.
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Los 7 peinados hermosos para llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
1. Trenzas mexicanas: Este peinado se utiliza durante las fiestas patrias o eventos escolares, pero también se vería bien durante el mundial, debido a los listones verde, blanco y rojo entrelazados.
2. Estilo Frida Kahlo: Lleva por nombre el de la artista mexicana, ya que solía llevar recogido el cabello. Es un peinado con temática, por lo que deberás llevar un vestido típico.
3. Cabello suelto con paliacate: La clave de este peinado es llevar el cabello hacia atrás con ayuda de una bandana o paliacate con el logo de la selección.
4. Media coleta: Para ello toma los laterales del cabello para llevar hacia atrás y sujetarlo a media altura con una pinza de los colores de México.
5. Con liga de colores: El peinado es muy veraniego y con tintes de los años 2000 debido a las ligas de diferentes colores.
6. Trenza francesa de lado: La clave del peinado es hacer la trenza diagonal y terminarla con un moño.
7. Media coleta alta: La mitad inferior del cabello se deja suelta, mientras que la superior se recoge para formar una coleta en la coronilla de la cabeza.