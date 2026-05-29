La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina, pues en 2 semanas arrancará el torneo más importante de futbol con el partido entre México y Sudáfrica, selección que no puede jugar contra Brasil debido a la millonada que le cobran. Esta justa no es de un solo sexo, pues hay mujeres aficionadas a la pelota, las cuales pueden llevar estos 7 peinados hermosos.

Este torneo es una vitrina tanto para jugadores como para aficionados, pues por una locura o tipo de vestimenta se pueden volver virales en las redes sociales. Puedes elegir los llamados peinados locos, fashions o un poco más típicos del país, para así apoyar a la Selección Mexicana en cada uno de sus partidos, tanto en Guadalajara como en la CDMX, ciudad que fue nombrada como la mejor sede del torneo.

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Los 7 peinados hermosos para llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

1. Trenzas mexicanas: Este peinado se utiliza durante las fiestas patrias o eventos escolares, pero también se vería bien durante el mundial, debido a los listones verde, blanco y rojo entrelazados.

7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pinterest

2. Estilo Frida Kahlo: Lleva por nombre el de la artista mexicana, ya que solía llevar recogido el cabello. Es un peinado con temática, por lo que deberás llevar un vestido típico.

7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pinterest

3. Cabello suelto con paliacate: La clave de este peinado es llevar el cabello hacia atrás con ayuda de una bandana o paliacate con el logo de la selección.

7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pinterest

4. Media coleta: Para ello toma los laterales del cabello para llevar hacia atrás y sujetarlo a media altura con una pinza de los colores de México.

7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pinterest

5. Con liga de colores: El peinado es muy veraniego y con tintes de los años 2000 debido a las ligas de diferentes colores.

7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pinterest

6. Trenza francesa de lado: La clave del peinado es hacer la trenza diagonal y terminarla con un moño.

7 peinados hermosos que puedes usar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Pinterest

7. Media coleta alta: La mitad inferior del cabello se deja suelta, mientras que la superior se recoge para formar una coleta en la coronilla de la cabeza.