Admiten “ayuda” para el Manchester City en la Premier League

El conjunto del Manchester City se ubica en el segundo lugar de la tabla de la Premier League con 82 puntos pero con un partido menos disputado. Situación que tiene a los de Pep como los favoritos para poder llevarse el título.

En el primer lugar se encuentra el conjunto del Arsenal con 83 puntos. Por lo que la lucha por el título está bastante cerrado y es importante no perder ningún punto. Con lo competido que está la lucha por el título nadie quiere cometer ningún error pero hace poco revelaron que “ayudaron” al Manchester City en la Premier League.

La ayuda al Manchester City

Recientemente, salió una decisión en la cual determinaron que no se tuvo que marcar un penal al Manchester City. La jugada se dio ante el Wolverhampton Wanderers cuando el marcador se encontraba 0-0 en los primeros minutos del encuentro.

Se dio a conocer que no era penal, ya que en un panel independiente al que pertenecen tres exjugadores o entrenadores, un representante de la Premier League y un miembro del colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés), determinó, por tres votos a dos, que el penalti cometido por Rayan Ait-Nouri sobre Josko Gvardiol en el minuto 11 de partido, con 0-0 en el marcador, no debió ser señalado.

Sin embargo, el mismo panel aseguró de forma unánime (5-0) que el árbitro del VAR hizo lo correcto al no intervenir y no revertir la decisión del colegiado al no tratarse de un error flagrante.

Este panel independiente se encarga cada jornada de revisar las decisiones más importante de los partidos y estas son publicadas, para dar más claridad y transparencia al juego.

El partido terminó 5-1. Los goles iniciaron tras el penal por lo que pudo haber cambiado el rumbo del partido si no se marcaba el penal.

